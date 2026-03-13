La torta de polenta sin TACC de Paulina Cocina que todos quieren probar:

La torta de polenta sin TACC de Paulina Cocina que todos quieren probar para acompañar la merienda. Foto: Grok AI.

La gastronomía sin gluten gana cada vez más espacio en la cocina cotidiana. En ese contexto, la influencer argentina Paulina Cocina compartió una receta simple, económica y apta para celíacos: una torta de polenta sin TACC que se prepara con pocos ingredientes y en menos de una hora.

La propuesta fue publicada en sus redes sociales y rápidamente generó interés entre quienes buscan alternativas dulces libres de gluten. La preparación destaca por su textura húmeda, su sabor intenso y por recordar a las clásicas tortas caseras que muchas familias preparaban para acompañar la merienda.

La torta de polenta sin TACC de Paulina Cocina que todos quieren probar para acompañar la merienda. Foto: Grok AI.

“Esta torta de polenta y leche condensada es perfecta para acompañar una buena merienda. Tiene ese aire nostálgico de receta de abuela o mamá”, explicó la influencer gastronómica al presentar la preparación.

Torta de polenta: una receta dulce ideal para personas con celiaquía

Uno de los puntos que más llamó la atención de la receta es que puede ser 100% libre de gluten. Para lograrlo, es fundamental utilizar ingredientes certificados sin TACC y evitar contaminar la preparación durante el proceso.

La creadora de contenido también recomendó reemplazar la clásica manteca y harina para el molde por papel manteca, lo que permite mantener la preparación completamente apta para quienes padecen celiaquía.

Torta de polenta sin TACC: la receta de Paulina Cocina que es furor por lo fácil y pueden comer los celíacos. Foto: Grok AI.

Además de ser inclusiva, la receta se volvió viral por otro motivo: su facilidad de preparación. No requiere batidora ni técnicas complejas, por lo que cualquier persona puede hacerla en casa.

Ingredientes para la torta de polenta sin TACC

400 gramos de polenta.

400 gramos de leche condensada.

400 gramos de crema de leche (o mezcla con yogur natural).

50 gramos de coco rallado.

1 cucharadita de polvo para hornear.

Para el molde: manteca y harina o papel manteca.

Paso a paso: cómo preparar la torta de polenta

Mezclar la polenta y la leche condensada en un recipiente grande hasta integrar bien ambos ingredientes. Agregar la crema de leche (o la mezcla de crema con yogur) y continuar mezclando hasta lograr una preparación homogénea. Incorporar el polvo para hornear y el coco rallado, integrando todo con una cuchara o espátula. Preparar el molde enmantecándolo y enharinándolo. Si se busca una versión completamente sin gluten, se recomienda usar papel manteca. Volcar la preparación en el molde. Como la mezcla es bastante espesa, es conveniente acomodarla y emparejarla con una espátula. Llevar al horno precalentado a 180 °C y cocinar durante aproximadamente 40 minutos. Controlar la cocción introduciendo un palillo en el centro de la torta. Si sale seco, significa que está lista. Retirar del horno, dejar enfriar, desmoldar y cortar en porciones para servir.

El resultado es una torta húmeda, aromática y con una textura muy particular, en la que se combinan el sabor del coco y la dulzura de la leche condensada, una propuesta que ya conquistó a miles de seguidores en redes sociales.