Receta en tan solo 20 minutos: cómo hacer pancitos caseros de ajo en la sartén
Si tenés ganas de resolver tu almuerzo y hacerlo en poco tiempo, acá te damos los pasos a seguir ¡y solo te va a quedar elegir con qué acompañarlos!
Existen recetas ideales para salir del apuro, pero hay una de ellas que sirve para tener un poco de pan fresco para tus comidas, almuerzos, cenas y/o meriendas: la de pan de ajo.
Esta es una de las recetas más fáciles y que te la van a pedir bien seguido ¡porque es cuestión de 20 minutos tendrás unos pancitos de ajo en casa! Después tocará la tarea de elegir con qué rellenarlos: desde jamón y queso, hasta una carne mechada ¡todo queda rico entre dos panes!
Los pancitos de ajo están pensados para evitar el horno y ahorrarnos tiempo. También para evitar elevar las temperaturas de la casa ya que en verano es mejor evitar el uso del horno. Al momento de elegir una sartén te puede ser de gran ayuda una de hierro o antiadherente.
Ingredientes para los pancitos de ajo
- 1 huevo
- 3 cucharadas de azúcar
- 2 cucharadas de aceite
- 250 ml de agua
- 500 gr de harina
- 5 gramos de levadura seca
- una pizca de sal y pimienta
- 2 dientes de ajo bien picado
- un puñado de perejil bien picado
Paso a Paso para estos deliciosos pancitos
- Picamos muy finito el ajo y el perejil y reservamos
- En un recipiente colocamos un poco de agua, levadura azúcar, lo mezclamos bien y reservamos. Es mejor si lo cubrimos con un papel film, debemos ver alguna burbujas
- En otro bol mezclamos la harina, con la sal, la pimienta y agregamos el resto de los ingredientes, mezclamos hasta integrar
- Una vez que tenemos la masa lisa y homogénea debemos cortarlo en bollitos del tamaño de tu puño, estirarlos y reservarlos
- Ahora preparamos la sartén, dejamos que tome temperatura y cocinamos por cinco minutos o hasta que veamos que está dorado. Giramos y cocinamos por unos minutos más ¡y listo!