La Ensalada César, un clásico con todos los trucos ¡para comer delicioso! Foto: Imagen creada con Gemini IA

Existen recetas ideales para salir del apuro, pero hay una de ellas que sirve para tener un poco de pan fresco para tus comidas, almuerzos, cenas y/o meriendas: la de pan de ajo.

Unos pancitos de ajo ¡una delicia para compartir en familia! Foto: Imagen creada con Gemini IA

Esta es una de las recetas más fáciles y que te la van a pedir bien seguido ¡porque es cuestión de 20 minutos tendrás unos pancitos de ajo en casa! Después tocará la tarea de elegir con qué rellenarlos: desde jamón y queso, hasta una carne mechada ¡todo queda rico entre dos panes!

Los pancitos de ajo pueden acompañar a la perfección almuerzos, cenas ¡o hasta exquisitos bocadillos! Foto: Imagen creada con Gemini IA

Los pancitos de ajo están pensados para evitar el horno y ahorrarnos tiempo. También para evitar elevar las temperaturas de la casa ya que en verano es mejor evitar el uso del horno. Al momento de elegir una sartén te puede ser de gran ayuda una de hierro o antiadherente.

Ingredientes para los pancitos de ajo

1 huevo

3 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de aceite

250 ml de agua

500 gr de harina

5 gramos de levadura seca

una pizca de sal y pimienta

2 dientes de ajo bien picado

un puñado de perejil bien picado

Paso a Paso para estos deliciosos pancitos