Los ingredientes y la receta del Tuna Melt, el sabroso sándwich “express” que combina atún con queso

Para preparar velozmente, hay mezclar la cantidad justa de atún con cebolla, queso fundente y algún encurtido a gusto. Conocé el paso a paso para prepararlo en tu casa y darte un buen gusto.
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 20 de agosto de 2025, 21:20
Tuna Melt.
Tuna Melt. Foto: Bon Viveur.

Las comidas rápidas suelen sacar del apuro a muchas personas. Además de las clásicas hamburguesas, existe el poco conocido Tuna Melt, un sándwich muy sabroso que une atún y queso, dos infaltables ingredientes de su receta.

Para preparar velozmente el Tuna Melt, hay mezclar la cantidad justa de atún con cebolla, queso fundente y algún encurtido a gusto. Además, hay que agregarle mayonesa para untar en el pan y vegetales como alcaparras o pepinillos.

La receta del Tuna Melt

Tuna Melt. Foto: Bon Viveur.

Ingredientes

  • 1 lata pequeña de atún
  • 1 cebolleta
  • 1/2 rama de apio
  • 2 rebanadas gruesas de pan
  • 3 cucharadas de queso mozzarella
  • 2 cucharadas de queso cheddar o 2 lonchas
  • 1 cucharada de mayonesa
  • 1 cucharadita de alcaparras
  • 1 cucharadita de mantequilla
  • Pimienta negra molida
  • Sal

El paso a paso de la preparación

  1. Cortamos 1/2 rama de apio a daditos, picamos 1 cebolleta y mezclamos estos ingredientes con 1 lata pequeña de atún escurrido, 1 cucharadita de alcaparras, 1 cucharada de mayonesa y 3 cucharadas de queso mozzarella cortado pequeño hasta tener una mezcla homogénea.
  2. Salpimentamos al gusto y reservamos.
  3. Cubrimos con 1 cucharada de mantequilla y 2 rebanadas gruesas de pan.
  4. Dejamos la cara del pan untada con mantequilla hacia fuera y rellenamos la parte interior con la mezcla de atún y otros ingredientes que habíamos reservado.
  5. Cubrimos la mezcla de atún con 2 cucharadas de queso cheddar rallado o bien, con 2 lonchas.
  6. Tapamos el relleno con la otra rebanada de pan dejando la cara con mantequilla hacia fuera.
  7. Tostamos el sándwich en la sartén grill durante unos 2-3 minutos por lado hasta que esté dorado a nuestro gusto.
  8. Servimos este irresistible sándwich tuna melt recién hecho.
Tuna Melt. Foto: Bon Viveur.

El resumen

  • Mezclamos el apio, la cebolleta, el atún, las alcaparras, la mayonesa y la mozzarella.
  • Extendemos mantequilla por las caras exteriores de dos rebanadas de pan.
  • Extendemos sobre una rebanada la mezcla de atún.
  • Cubrimos con queso cheddar.
  • Tapamos con la otra rebanada.
  • Tostamos el sándwich.
  • Servimos el tuna melt recién hecho.

Información sobre la receta

  • Tiempo de preparación: 10 minutos
  • Tiempo de cocinado: 5 minutos
  • Tiempo total: 15 minutos
  • Raciones: 1
  • Categoría: plato principal
  • Tipo de cocina: internacional
  • Calorías por ración (kcal): 875