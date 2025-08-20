Los ingredientes y la receta del Tuna Melt, el sabroso sándwich “express” que combina atún con queso
Para preparar velozmente, hay mezclar la cantidad justa de atún con cebolla, queso fundente y algún encurtido a gusto. Conocé el paso a paso para prepararlo en tu casa y darte un buen gusto.
Las comidas rápidas suelen sacar del apuro a muchas personas. Además de las clásicas hamburguesas, existe el poco conocido Tuna Melt, un sándwich muy sabroso que une atún y queso, dos infaltables ingredientes de su receta.
Para preparar velozmente el Tuna Melt, hay mezclar la cantidad justa de atún con cebolla, queso fundente y algún encurtido a gusto. Además, hay que agregarle mayonesa para untar en el pan y vegetales como alcaparras o pepinillos.
La receta del Tuna Melt
Ingredientes
- 1 lata pequeña de atún
- 1 cebolleta
- 1/2 rama de apio
- 2 rebanadas gruesas de pan
- 3 cucharadas de queso mozzarella
- 2 cucharadas de queso cheddar o 2 lonchas
- 1 cucharada de mayonesa
- 1 cucharadita de alcaparras
- 1 cucharadita de mantequilla
- Pimienta negra molida
- Sal
El paso a paso de la preparación
- Cortamos 1/2 rama de apio a daditos, picamos 1 cebolleta y mezclamos estos ingredientes con 1 lata pequeña de atún escurrido, 1 cucharadita de alcaparras, 1 cucharada de mayonesa y 3 cucharadas de queso mozzarella cortado pequeño hasta tener una mezcla homogénea.
- Salpimentamos al gusto y reservamos.
- Cubrimos con 1 cucharada de mantequilla y 2 rebanadas gruesas de pan.
- Dejamos la cara del pan untada con mantequilla hacia fuera y rellenamos la parte interior con la mezcla de atún y otros ingredientes que habíamos reservado.
- Cubrimos la mezcla de atún con 2 cucharadas de queso cheddar rallado o bien, con 2 lonchas.
- Tapamos el relleno con la otra rebanada de pan dejando la cara con mantequilla hacia fuera.
- Tostamos el sándwich en la sartén grill durante unos 2-3 minutos por lado hasta que esté dorado a nuestro gusto.
- Servimos este irresistible sándwich tuna melt recién hecho.
El resumen
- Mezclamos el apio, la cebolleta, el atún, las alcaparras, la mayonesa y la mozzarella.
- Extendemos mantequilla por las caras exteriores de dos rebanadas de pan.
- Extendemos sobre una rebanada la mezcla de atún.
- Cubrimos con queso cheddar.
- Tapamos con la otra rebanada.
- Tostamos el sándwich.
- Servimos el tuna melt recién hecho.
Información sobre la receta
- Tiempo de preparación: 10 minutos
- Tiempo de cocinado: 5 minutos
- Tiempo total: 15 minutos
- Raciones: 1
- Categoría: plato principal
- Tipo de cocina: internacional
- Calorías por ración (kcal): 875