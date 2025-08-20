Los ingredientes y la receta del Tuna Melt, el sabroso sándwich “express” que combina atún con queso

Para preparar velozmente, hay mezclar la cantidad justa de atún con cebolla, queso fundente y algún encurtido a gusto. Conocé el paso a paso para prepararlo en tu casa y darte un buen gusto.

Tuna Melt. Foto: Bon Viveur.

Las comidas rápidas suelen sacar del apuro a muchas personas. Además de las clásicas hamburguesas, existe el poco conocido Tuna Melt, un sándwich muy sabroso que une atún y queso, dos infaltables ingredientes de su receta.

La receta del Tuna Melt

Ingredientes

1 lata pequeña de atún

1 cebolleta

1/2 rama de apio

2 rebanadas gruesas de pan

3 cucharadas de queso mozzarella

2 cucharadas de queso cheddar o 2 lonchas

1 cucharada de mayonesa

1 cucharadita de alcaparras

1 cucharadita de mantequilla

Pimienta negra molida

Sal

El paso a paso de la preparación

Cortamos 1/2 rama de apio a daditos, picamos 1 cebolleta y mezclamos estos ingredientes con 1 lata pequeña de atún escurrido, 1 cucharadita de alcaparras, 1 cucharada de mayonesa y 3 cucharadas de queso mozzarella cortado pequeño hasta tener una mezcla homogénea. Salpimentamos al gusto y reservamos. Cubrimos con 1 cucharada de mantequilla y 2 rebanadas gruesas de pan. Dejamos la cara del pan untada con mantequilla hacia fuera y rellenamos la parte interior con la mezcla de atún y otros ingredientes que habíamos reservado. Cubrimos la mezcla de atún con 2 cucharadas de queso cheddar rallado o bien, con 2 lonchas. Tapamos el relleno con la otra rebanada de pan dejando la cara con mantequilla hacia fuera. Tostamos el sándwich en la sartén grill durante unos 2-3 minutos por lado hasta que esté dorado a nuestro gusto. Servimos este irresistible sándwich tuna melt recién hecho.

El resumen

Mezclamos el apio, la cebolleta, el atún, las alcaparras, la mayonesa y la mozzarella.

Extendemos mantequilla por las caras exteriores de dos rebanadas de pan.

Extendemos sobre una rebanada la mezcla de atún.

Cubrimos con queso cheddar.

Tapamos con la otra rebanada.

Tostamos el sándwich.

Servimos el tuna melt recién hecho.

Información sobre la receta