Recetas fáciles para Navidad y Año Nuevo: las 4 aplicaciones ideales para sorprender a tus familiares en las fiestas

Un selecto grupo de aplicaciones ofrece herramientas para hacer preparaciones típicas de la manera más fácil posible. Enterate cuáles son y cómo funcionan para descargarlas en tu celular.

Recetas para Navidad. Foto: Instagram @cookpad_es

Si bien los platos típicos de las Fiestas pueden parecer sencillos de hacer debido a que cada año se repite el procedimiento, hay aplicaciones que ayudan a los usuarios a optimizar el menú festivo con recetas simples pero que derivan en una preparación deliciosa.

Desde plataformas colaborativas hasta aplicaciones que sugieren platos según los ingredientes disponibles en casa, estas herramientas permiten adaptar el menú a distintos gustos, presupuestos y niveles de experiencia en la cocina.

Recetas para Navidad. Foto: Instagram @cookpad_es

Cookpad, Kiwilimón, Ekilu y SuperCook se destacan como opciones ideales para las fiestas de fin de año, ya que ofrecen una gran variedad de recetas, facilitando la preparación de comidas innovadoras para celebrar sin estrés.

Cookpad

Funciona como una gran comunidad de cocina casera, donde miles de usuarios comparten recetas probadas en la vida real. La aplicación permite buscar platos por ingredientes, tipo de comida o fecha especial, lo que resulta útil para armar menús navideños tradicionales o versiones renovadas de clásicos. Cada receta incluye instrucciones detalladas y comentarios de otros cocineros, lo que ayuda a ajustar cantidades o tiempos y a reducir errores, especialmente en preparaciones más elaboradas.

Recetas fáciles e innovadoras en Cookpad. Foto: Instagram @cookpad_es

Kiwilimón

Se destaca por su enfoque didáctico y visual. La app ofrece un amplio recetario con fotos y videos paso a paso, ideal para quienes quieren animarse a platos más sofisticados sin ser expertos en la cocina. Además, permite guardar recetas favoritas y generar listas de compras automáticas, una función clave para organizar con anticipación las comidas de Navidad y Año Nuevo y evitar olvidos de último momento.

Ekilu

Apunta a quienes buscan un equilibrio entre sabor y alimentación consciente, incluso durante las fiestas. La aplicación propone recetas clasificadas por objetivos nutricionales, dietas especiales o tiempos de preparación, y también permite planificar menús completos. De este modo, resulta útil para incluir opciones más livianas o saludables en una mesa festiva que suele caracterizarse por platos abundantes.

Recetas saludables en Ekilu. Foto: Instagram @ekilu_es

SuperCook

Ofrece una solución práctica para aprovechar al máximo lo que ya hay en la heladera y la despensa. El usuario carga los ingredientes disponibles y la app muestra únicamente las recetas que se pueden preparar con ellos. Esta dinámica no solo ayuda a reducir gastos y desperdicios, sino que también impulsa la creatividad a la hora de armar entradas, guarniciones o postres improvisados para las celebraciones de fin de año.

Tips para aprovechar al máximo las apps de recetas en Navidad