Menú de Navidad sin complicaciones: 5 entradas frías, livianas y sabrosas para disfrutar en Nochebuena

Ideales para organizarse con anticipación, estas opciones combinan sabor y simpleza, y se adaptan a todos los gustos. Son propuestas livianas que lucen en la mesa navideña y permiten disfrutar del encuentro sin estrés ni preparaciones de último momento.

Ensalada caprese. Foto Freepik

La Navidad es una de las fechas más especiales del año y alrededor de la mesa se concentra gran parte de la celebración. Familias y amigos se reúnen para disfrutar de comidas clásicas, conversaciones sin apuro y brindis que suelen alargarse hasta entrada la madrugada.

En muchas regiones, además, el clima invita a optar por preparaciones livianas y frescas y Argentina es una de ellas, coincidiendo con el inicio de la temporada de verano. En ese sentido, las comidas frías suelen estar presentes antes del asado, infaltable en la mesa de los argentinos.

Menú de Navidad sin complicaciones. Foto: Unsplash.

Por eso, hay muchos platos que no llevan fuego como base de cocción y que ganan terreno porque se pueden hacer con anticipación, se conservan bien y alivian el calor de la noche festiva. Uno de ellos es la entrada, plato clave para abrir la cena.

A continuación, cinco opciones simples, sabrosas y visualmente atractivas que permiten disfrutar de la previa del plato principal y marcan el ritmo de la Navidad y el Año Nuevo.

¿Cuáles son las cinco opciones de entradas frías y sabrosas para preparar en Navidad?

Entre las opciones más populares aparece el clásico vitel toné, que puede prepararse en su versión tradicional o adaptarse reemplazando la carne por pollo, una alternativa más económica y liviana que no resigna sabor.

Vitel tone. Foto X @C30458551

En segundo lugar se ubican los tomates rellenos, ya sea con atún, huevo y mayonesa o con combinaciones de queso crema y nueces, ideales para sumar frescura, color y una presentación atractiva a la mesa.

Tomates rellenos, un clásico de Navidad y Año Nuevo. Foto: Bon Viveur.

Los huevos rellenos también dicen presente y siguen siendo un infaltable: funcionan tanto en su versión clásica como en variantes más actuales que incorporan palta, aportando cremosidad y un giro moderno.

Otra opción que nunca falla es la ensalada caprese, hecha a base de tomate, mozzarella y albahaca, una preparación simple, fresca y muy práctica que se adapta a cualquier menú navideño.

Ensalada caprese. Foto Freepik

Por último, la palta rellena, ya sea con ensalada rusa o camarones, completa la propuesta con una alternativa suave, elegante y perfecta para quienes buscan entradas livianas sin complicaciones.

Estas entradas frías no solo simplifican la organización de la cena navideña, sino que también permiten disfrutar más del encuentro. Preparadas con tiempo y servidas bien frescas, son una forma ideal de comenzar la celebración con sabores clásicos y opciones livianas para todos los gustos.