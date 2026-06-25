El fundador del “Amazon chino” advirtió sobre el avance de los robots: “Los repartidores ya no serán necesarios”

Richard Liu, CEO de JD.com. Foto: X

La tecnología sigue avanzando en diferentes rubros y, en las últimas horas, Richard Liu, CEO de JD.com, alertó por la presencia de robots para reemplazar a repartidores.

La alarmante advertencia del creador del “Amazon chino” sobre el avance de los robots

El CEO del denominado “Amazon de China” cree que reemplazar a sus empleados es inevitable, pero considera que la tecnología “complementará” a los humanos, pero la mano de obra humana encontrará un nuevo espacio. La clave será que las empresas preparen a su personal para ocuparlo.

Robot que entrega paquetes en China. Foto: X

En el marco de la cumbre de Líderes Económicos de APEC, celebrada en Shenzhen, Liu aseguró que “en el futuro, cuando los robots repartan paquetes, llegará el día en que los repartidores ya no serán necesarios”.

El impacto del avance de los robots en el sector de la logística y distribución

El gigante chino del comercio ya opera almacenes sin personal, drones de reparto y camionetas autónomas en China.

Robot que entrega paquetes en China. Foto: X

En el aeropuerto de Shenzhen, robots de reparto ya llevan comidas a las puertas de embarque, y otros viajan en metro para reabastecer a tiendas. La tecnología ya está en fase de pruebas dentro de sus operaciones.

Qué pasará con 700.000 empleados ante el avance tecnológico, según el fundador del “Amazon chino”

Sin embargo, Liu añadió que no va a despedir a sus empleados: “Sin duda, serán robots quienes repartan los paquetes. Pero realmente no quiero que nuestros 700.000 compañeros pasen hambre ni se queden sin trabajo”.

Robot que entrega paquetes en China. Foto: X

El gran reto para JD.com es reconvertir a 700.000 repartidores en técnicos especializados.