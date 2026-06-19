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Se cargan cada 4 horas y son 100% personalizables: cómo son los robots humanoides de compañía que arrasan en ventas

Dichas unidades varían en versiones masculinas y femeninas con gestos y movimientos humanos. Conocelos en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Robots humanoides personalizados.
Robots humanoides personalizados. Foto: Captura de video.
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La tecnología avanza a pasos agigantados y los robots humanoides son una clara muestra de ello: empresas como Ubtech y Unitree sacaron a la venta versiones masculinas y femeninas diseñados para la compañía personal, la interacción emocional y hasta la intimidad.

Qué son los robots humanoides de compañía y cómo funcionan

La nueva versión de los robots humanoides prometen compañía, conversación y hasta la posibilidad de establecer vínculos emocionales, redefiniendo las fronteras de la tecnología.

Tanto la versión masculina como la femenina cuentan con memoria integrada, interacción mejorada y apariencia personalizable.

También reproducen movimientos humanos, parpadean, giran la cabeza y ofrecen conectividad WiFi. Cada carga de batería permite entre 2 y 4 horas de uso.

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Robots humanoides personalizados.
Robots humanoides personalizados. Foto: Captura de video.

El secreto de la personalización: perfiles conductuales y estructura estética modular a la carta

El modelo personalizable masculino viene con traje y anteojos, mide 1,83 metros. En tanto, la versión femenina, mide 1,68 metros, y aparece en videos promocionales maquillándose.

La compañía tecnológica asiática ha enfocado el producto en adultos, especialmente jóvenes solteros.

Privacidad y ciberseguridad: ¿Están en riesgo las imágenes y conversaciones de tu hogar?

La preventa se convirtió en un éxito de recaudación y consultas: más de 3.800 pedidos en solo diez días, que alcanzan una suma superior a 10 millones de yuanes, que son unos 62.000 dólares.

El precio final se anunciará el 30 de junio, pero para reservarlo ya se exige un depósito de 3.000 yuanes.

Los avances en IA emocional y biomecánica permiten que cada vez más personas vean en estas máquinas una alternativa real a la soledad, el entretenimiento o incluso la intimidad, aunque no sin controversia.

RobotHumanoideTecnología
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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