Inesperado suceso en India: trabajadores cobran 2 dólares por hora para enseñarle a los robots a hacer su propio trabajo

Ameca, el robot humanoide que puede interactuar con humanos. Foto: EFE

La revolución tecnológica no se detiende y, en India, se está desarrollando un insólito suceso que podría ser contraproducente para los propios trabajadores: cobran dos dólares para enseñarle a los robots a hacer su propio trabajo.

Quiénes son los trabajadores que cobran 2 dólares por hora para entrenar robots

Se trata de miles de trabajadores en el gigante asiático que realizan tareas cotidianas frente a cámaras para entrenar a los robots del futuro.

Las labores van desde lavar platos, doblar ropa, preparar café hasta cocinar un sándwiche, las cuales son fácil para que el humanoide pueda realizarlas sin demasiada dificultad.

Robots humanoides Foto: Copilot AI por Canal 26

Cómo funciona el proceso de enseñanza para que la Inteligencia Artificial aprenda de los humanos

Esta nueva propuesta de trabajo se compone de un smartphone en la frente de los trabajadores en una banda que lo sostiene allí y comienzan a grabarse mientras realizan tareas del hogar como cocinar, limpiar, doblar la ropa y tender la cama.

De este modo, los robots humanoides aprenden a interactuar con objetos reales y necesitan datos físicos sobre movimientos humanos, manipulación de objetos y coordinación espacial, a diferencia de los chatbots que se entrenan con texto.

Alguno de los videos duran cuatro minutos y, en un solo día, un trabajador puede enviar hasta 90 filmaciones.

Robots humanoides Foto: Copilot AI por Canal 26

Luego, ese material es analizado tanto por sistemas de inteligencia artificial como por equipos humanos que se encargan de clasificar y etiquetar cada acción. Esos datos sirven como insumo para entrenar robots en la ejecución de tareas básicas dentro de entornos fabriles y domésticos.

El rol de los humanos en el perfeccionamiento de los algoritmos y la robótica

Según estimaciones de Morgan Stanley, para 2050 podrían existir más de 1.000 millones de estos robots humanoides en funcionamiento.

Ante esto, especialistas aseguran que este nuevo nicho podría generar oportunidades laborales en India, aunque también abre interrogantes sobre el futuro del empleo. El debate cobra especial relevancia en un país donde cerca de 490 millones de personas trabajan en la informalidad.

Robot humanoide Foto: Copilot AI por Canal 26

Un informe del centro de estudios gubernamental NITI Aayog advirtió que gran parte de las discusiones sobre inteligencia artificial se concentran en los empleos de oficina y prestan poca atención al impacto que la tecnología puede tener sobre trabajadores manuales y sectores informales.

A esto se suma otro punto que mencionan los propios trabajadores: la monotonía. Repetir una misma acción durante horas, como doblar ropa o pasar la plancha, puede volverse tedioso y físicamente demandante.