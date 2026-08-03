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Elon Musk comparó el avance de la inteligencia artificial con un “tsunami supersónico”: la predicción que genera debate entre expertos

El empresario publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una curva de crecimiento que, según su interpretación, marca un punto de inflexión para esta tecnología a partir de 2026. Su pronóstico se suma al debate sobre cuándo llegará una inteligencia artificial capaz de superar las capacidades humanas.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Elon Musk compartió en X un gráfico en el que muestra una aceleración del desarrollo de la inteligencia artificial durante 2026.
Elon Musk compartió en X un gráfico en el que muestra una aceleración del desarrollo de la inteligencia artificial durante 2026. Foto: Reuters (Denis Balibouse)
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Elon Musk volvió a encender el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial al comparar el avance de esta tecnología con un “tsunami supersónico”. El dueño de xAI compartió en la red social X (antes Twitter) un gráfico en el que muestra una aceleración del desarrollo de la IA a partir de 2026 y anticipó que la evolución del sector podría entrar en una nueva etapa.

La imagen publicada por Musk representa el progreso mensual de la inteligencia artificial desde julio de 2023 hasta julio de 2026. Allí marca noviembre de 2024 como un punto de quiebre y muestra una curva que comienza a crecer de forma pronunciada durante los primeros meses de 2026.

El gráfico de Elon Musk sobre el crecimiento de la inteligencia artificial

Según la interpretación del empresario, la IA habría pasado por un período de menor crecimiento antes de iniciar una aceleración sin precedentes.

El momento señalado por Musk coincide con una etapa en la que algunos sectores comenzaron a cuestionar el ritmo de evolución de los modelos generativos. Algunos informes indicaban que Orion, el modelo que preparaba OpenAI después de GPT-4, no representaba un salto tan grande como se esperaba.

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Sin embargo, Sam Altman, CEO de OpenAI, negó que la inteligencia artificial estuviera alcanzando un límite y aseguró que el desarrollo de nuevos modelos continuaba avanzando.

Sam Altman, CEO de OpenAI. Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon.
Sam Altman, CEO de OpenAI. Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon.

Grok y la carrera por liderar la IA

La predicción de Musk también está vinculada al avance de xAI, la compañía que creó para competir en el mercado de inteligencia artificial.

Uno de sus modelos más recientes, Grok 4.5, obtuvo buenos resultados en pruebas independientes de rendimiento y logró destacarse frente a otros sistemas en aspectos como velocidad y costos.

Además, Musk señaló que la empresa utilizará datos de ingeniería provenientes de SpaceX para entrenar próximas versiones de Grok, con el objetivo de mejorar su capacidad para resolver problemas relacionados con el mundo físico.

Elon Musk en la salida a bolsa de SpaceX.
Elon Musk adelantó que xAI utilizará datos de ingeniería de SpaceX para entrenar futuras versiones de Grok, con el objetivo de mejorar su capacidad para resolver problemas del mundo físico. Foto: REUTERS

¿Cuándo podría llegar la inteligencia artificial general, según Musk?

El empresario también volvió a referirse a la inteligencia artificial general (AGI), una tecnología hipotética capaz de igualar el razonamiento humano en múltiples tareas.

Durante una intervención en Davos, Musk sostuvo que la AGI podría superar la inteligencia humana antes de que termine 2026. También afirmó que, en aproximadamente cinco años, la IA podría superar la inteligencia combinada de toda la humanidad.

Sus predicciones generan tanto expectativas como preocupación. Mientras Musk destaca el potencial económico de la inteligencia artificial, también advirtió sobre los riesgos de perder el control sobre sistemas demasiado avanzados.

El fundador de xAI sostiene que la inteligencia artificial atraviesa una etapa de crecimiento acelerado y anticipa nuevos avances. Foto: Unsplash.

Expertos cuestionan los plazos previstos por Elon Musk

Las estimaciones del empresario no son compartidas por todos los especialistas. Geoffrey Hinton, uno de los científicos más reconocidos del campo de la IA, considera que una inteligencia artificial general todavía podría tardar muchos años en llegar y ubica ese escenario hasta dos décadas más adelante.

No obstante, la discusión sobre los tiempos de evolución de la IA continúa abierta. Mientras algunos referentes anticipan una aceleración rápida, otros sostienen que los avances deberán superar importantes desafíos técnicos antes de alcanzar una inteligencia comparable a la humana.

Por el momento, el gráfico de Musk funciona como una declaración de expectativas sobre el futuro de la tecnología: para el empresario, la ola de la inteligencia artificial recién está comenzando.

TecnologíaElon MuskInteligencia artificial
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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