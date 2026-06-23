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China ya hace competir a robots humanoides con deportistas humanos: en qué deportes se destacaron

Las revolucionarias unidades atravesaron semanas de entrenamiento para coordinar movimientos con un equipo y demostrar avances que podrían acelerar su llegada a hogares, fábricas y espacios públicos. Conocelos en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Robot compitiendo con deportistas en China.
Robot compitiendo con deportistas en China. Foto: Captura de video.
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En el Festival del Bote del Dragón en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, la tradición se unió a la innovación cuando dos robots humanoides remaron junto a remeros humanos en las carreras de botes del dragón.

Además, aprendieron a hacer pasteles de arroz glutinoso y empanadillas, infundiendo a la celebración tradicional una nueva emoción y elementos novedosos.

Cómo fue la histórica carrera entre los robots humanoides y los deportistas humanos

El “evento de relevos de energía” para los próximos Juegos Mundiales de Robots Humanoides de 2026 hizo su segunda parada nacional en Bazhong, provincia de Sichuan, donde los robots humanoides salieron del laboratorio y se integraron en escenas festivas del mundo real.

Robot humanoide compitió con deportistas en China. Video: REUTERS.

En el Parque Deportivo de Botes Dragón de Enyang, en Bazhong, una embarcación colaborativa humano- robot transportaba dos robots “Tiangong” del Centro de Innovación de Robótica Humanoide de Beijing , junto con seis jóvenes remeros locales.

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El funcionamiento de los androides asiáticos diseñados para competir al más alto nivel físico

Estos atletas robóticos habían recibido más de dos semanas de entrenamiento adaptativo, primero en el lago Shichahai de Beijing y luego en los ríos de Bazhong, aprendiendo a sincronizar sus movimientos mecánicos con los ritmos del trabajo en equipo humano.

Al principio, los robots parecían un poco torpes. Pero tras varias rondas de ajustes, empezaron a dominarlos. El control de sus remos se volvió cada vez más sofisticado y su coordinación con la tripulación humana mejoró notablemente.

Robot compitiendo con deportistas en China.
Robot compitiendo con deportistas en China. Foto: Captura de video.

Para poner a prueba sus capacidades, los remeros humanos dejaron de remar por completo y permitieron que los robots tomaran el control total. La embarcación siguió avanzando, lenta pero constantemente.

Remar en una embarcación de remo no se trata solo de balancear los brazos. Requiere una secuencia continua y rápida de levantar, sumergir, tirar y soltar el remo, lo que exige fuerza, sincronización y precisión. Para replicar esto, los ingenieros optimizaron los movimientos de la cintura de los robots, logrando que sus movimientos fueran mucho más fluidos y similares a los humanos.

Qué opinan los científicos y los entrenadores sobre el desempeño deportivo de los robots humanoides

Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, los primeros juegos deportivos internacionales dedicados exclusivamente a robots humanoides, celebrarán su segunda edición del 22 al 26 de agosto en Pekín. Con más de 30 pruebas, la competición mostrará los últimos avances en inteligencia artificial y capacidades de manipulación precisa.

En los últimos años, estos dispositivos ya participaron en maratones, combates de boxeo, clasificación de paquetes y tareas de asistencia vial.

RobotHumanoideDeportistaChina
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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