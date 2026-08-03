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Se cayó WhatsApp: miles de usuarios reportan fallas para enviar fotos

La aplicación de mensajería propiedad de Meta sufrió una importante caída de servicio. Qué pasó con WhatsApp y qué se sabe sobre su funcionamiento.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Se cayó WhatsApp.
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Miles de usuarios a lo largo del mundo reportaron fallas en WhatsApp este lunes 3 de agosto. La aplicación de mensajería propiedad de Meta sufrió una importante caída de servicio, impidiendo que las personas envíen imágenes en los chats.

Además, se reportó la imposibilidad de enviar o recibir mensajes, fallos de conexión con el servidor e interrupción total en la versión WhatsApp Web. De todas maneras el erro se notó a la hora de enviar fotos. También se vieron afectados los los stickers.

“WhatsApp no me permite enviar fotos ni stickers desde hace dos horas”o “no deja subir fotos al estado, ni siquiera enviarlas a otro chat”, fueron algunas de las quejas de los usuarios en el sitio especializado Downdetector.

Las fallas comenzaron sobre las 18:00 (hora argentina) y se mantuvieron durante horas, generando la preocupación entre quienes utilizan la aplicación de mensajería instantánea.

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Cuándo vuelve a funcionar WhatsApp

Por el momento, Meta no informó oficialmente cuál fue el origen técnico de la falla ni precisó un horario exacto para la normalización total del servicio. Sin embargo, según los reportes de usuarios, WhatsApp comenzó a restablecerse de manera progresiva en distintos países, aunque algunas funciones todavía presentan inconvenientes.

Usuarios reportaron fallas en WhatsApp.
Las fallas comenzaron sobre las 18:00 (hora argentina). Foto: Downdetector

La falla afectó principalmente el envío de fotos, stickers y archivos multimedia, aunque también se registraron problemas para enviar y recibir mensajes, conectarse al servidor y utilizar WhatsApp Web. En estos casos, el regreso del servicio suele darse de forma escalonada, por lo que algunos usuarios pueden recuperar antes el funcionamiento normal de la aplicación mientras otros continúan con errores durante más tiempo.

Mientras tanto, se recomienda mantener la aplicación actualizada, verificar la conexión a internet y esperar a que Meta complete la recuperación del sistema. En caso de que el problema persista, también puede ser útil cerrar y volver a abrir la app o reiniciar el dispositivo, aunque la solución definitiva depende de la normalización del servicio desde los servidores de WhatsApp.

Qué pasó con WhatsApp hoy

WhatsApp registró este lunes 3 de agosto una caída de servicio que afectó a miles de usuarios en distintas partes del mundo. La falla se notó principalmente al intentar enviar fotos, stickers y otros archivos multimedia dentro de los chats.

Según las quejas publicadas por usuarios en sitios de monitoreo como Downdetector, los inconvenientes comenzaron por la tarde y se extendieron durante varias horas. Entre los errores más mencionados aparecieron la imposibilidad de subir fotos a los estados, enviar imágenes a otros contactos y utilizar con normalidad WhatsApp Web.

Si bien el problema más visible estuvo relacionado con el envío de fotos y stickers, algunos usuarios también reportaron fallos de conexión con el servidor e interrupciones completas en la versión web de la aplicación. Esto generó preocupación entre quienes usan WhatsApp como principal herramienta de comunicación diaria.

WhatsApp
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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