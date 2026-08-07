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Llegó el nuevo Samsung Galaxy Z Flip 8: un diseño renovado, más IA y con promociones especiales

El nuevo teléfono plegable se lanzará oficialmente el 7 de agosto con mejoras de diseño, rendimiento y fotografía.

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Samsung Galaxy Z Flip 8
Samsung Galaxy Z Flip 8 Foto: samsung
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Samsung se prepara para lanzar uno de los celulares más esperados del año. El Galaxy Z Flip 8 llegará oficialmente al mercado el 7 de agosto, con muchas mejoras de rendimiento, diseño, fotografía y una Inteligencia Artificial integrada para los usuarios.

La nueva generación del plegable mantiene el formato compacto que caracteriza a la familia Galaxy Z Flip, pero incorpora mayor autonomía, pantalla en súper HD y herramientas impulsadas por por IA una de las grandes apuestas de la compañía para este año.

Samsung Galaxy Z Flip 8 Foto: samsung

Además, durante el período de preventa, Samsung ofrece promociones especiales que permiten acceder a descuentos acumulables y otros beneficios para quienes realicen la compra anticipada.

Nuevo Samsung Galaxy Z Flip 8: Un diseño más fino y un rendimiento superior

Este nuevo celular apuesta por un diseño todavía más compacto. Desplegado, tiene apenas 6,1 milímetros de grosor y pesa 180 gramos, lo que facilita llevarlo cómodamente en el bolsillo o en una cartera.

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Entre las novedades también se encuentra una FlexWindow más funcional, la pantalla externa que permite consultar notificaciones, acceder a widgets, revisar el calendario, controlar aplicaciones compatibles o visualizar información personalizada sin necesidad de abrir el dispositivo.

En el apartado técnico, Samsung incorporó un procesador de última generación que promete un importante salto de rendimiento respecto a la generación anterior.

Samsung Galaxy Z Flip 8 Foto: samsung

Según la compañía, el nuevo chip ofrece:

  • Una CPU hasta un 30% más rápida.
  • Una GPU con un 25% más de potencia.
  • Una NPU un 41% superior, optimizada para ejecutar funciones de inteligencia artificial.
  • Cámara de 50 MP y funciones impulsadas por inteligencia artificial

El dispositivo incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles junto con la tecnología FlexCam, que permite tomar fotografías o grabar videos apoyando el teléfono sobre una superficie, sin necesidad de utilizar un trípode.

A esto se suman herramientas como Auto Zoom, que ajusta automáticamente el encuadre, y Super Steady, diseñada para conseguir grabaciones más estables cuando el usuario está en movimiento.

La inteligencia artificial también gana protagonismo con funciones para editar fotografías, organizar tareas diarias, ofrecer sugerencias personalizadas y adaptar la experiencia de uso según los hábitos de cada persona.

Pantalla más brillante y batería de mayor duración

El Galaxy Z Flip8 incorpora una batería de 4.300 mAh, con una duración estimada de hasta 31 horas de reproducción de video, según las cifras informadas por la empresa.

La pantalla, por su parte, alcanza un brillo máximo de 2.600 nits, lo que facilita la visualización de contenido incluso bajo la luz directa del sol.

Cómo acceder a los descuentos durante la preventa

Hasta el 6 de agosto, quienes reserven el Galaxy Z Flip8 en la tienda oficial de Samsung podrán acceder a diferentes promociones, sujetas a disponibilidad y condiciones comerciales.

Entre los beneficios anunciados por la empresa, se encuentran descuentos a través de PayPal, bonificación a través del programa de entrega de un celular usado y un cargador y fundas de regalo.

Con estas novedades, el Galaxy Z Flip 8 busca consolidarse como una de las principales opciones dentro del segmento de teléfonos plegables premium, apostando por un diseño compacto, un mayor rendimiento y una experiencia cada vez más integrada con herramientas de inteligencia artificial.

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