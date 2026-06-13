Los perros también juegan el Mundial 2026: los looks albicelestes más tiernos para alentar a la Selección Argentina

Perritos vestidos del Mundial Foto: Pinterest

La fiebre mundialista está más latente que nunca. Mientras millones de argentinos preparan sus camisetas, banderas y cábalas para acompañar a la Selección Argentina durante el Mundial 2026, las mascotas también se suman a la celebración.

Aprovechando el invierno, miles de perritos visten sus lomos con looks inspirados en la Albiceleste. Desde camisetas con el número 10 hasta buzos abrigados, bandanas y pañuelitos celestes y blancos, la moda para mascotas vive un verdadero boom. Las redes sociales se llenan de fotos de perros vestidos para los partidos, y los comercios especializados ya ofrecen colecciones completas para que los integrantes de cuatro patas también sean parte de la hinchada.

Perritos vestidos del Mundial Foto: Pinterest

Looks mundialistas en los perros: la camiseta de la Selección, entre la más vendida

Entre las opciones más buscadas aparecen las camisetas inspiradas en la casaca oficial argentina. Algunos modelos replican los tradicionales bastones celestes y blancos, mientras que otros incluyen el número 10 en homenaje a Lionel Messi.

La tendencia de vestir a una mascota con la temática de mundial llegó a tal punto que incluso Adidas lanzó una línea oficial de camisetas de la Selección Argentina para mascotas en la previa del Mundial 2026.

Adidas sacó una casaca del Mundial para perros Foto: Pinterest

Estas prendas suelen estar confeccionadas con telas livianas y cómodas para que los perros puedan moverse sin inconvenientes mientras acompañan a sus familias durante los encuentros mundialistas.

Pañuelitos y bandanas: la opción más cómoda para alentar

Para quienes prefieren algo más sencillo o sus perros no necesitan de tanto abrigo, los pañuelos y bandanas con los colores nacionales son una de las alternativas más prácticas.

Además de ser fáciles de colocar, permiten que perros de cualquier tamaño luzcan un detalle mundialista sin sentirse incómodos. En redes sociales, muchos usuarios muestran a sus mascotas con estos accesorios durante los partidos, convirtiéndolos en una de las opciones favoritas de la temporada.

Perritos vestidos del Mundial Foto: Pinterest

Entre los modelos más populares aparecen:

Ropita Pañoleta de Argentina Bandana del Mundial para Perro

Bandana Argentina Perritos

Ropita Pañoleta de Argentina Bandana del Mundial para Perro

Buzos y chaquetitas para los partidos de invierno

Los modelos más buscados combinan abrigo con estética futbolera, incorporando escudos, colores argentinos y detalles inspirados en la Selección. Algunas prendas incluso cuentan con interiores de micropolar o telas impermeables para los paseos durante los días más fríos.

Ya sea con una camiseta oficial, un buzo abrigado o un simple pañuelito celeste y blanco, los perros se convirtieron en parte fundamental del colorido mundialista, porque cuando juega la Selección, todos deben celebrar, hasta nuestros amigos de cuatro patas.