En pocos pasos y con ingredientes simples: cómo hacer un aromatizante de coco casero sin químicos y con una fragancia única

Cómo hacer un aromatizante de coco casero: simple, sin químicos y con una fragancia espectacular Foto: Unsplash

En tiempos donde cada vez más personas optan por soluciones naturales y libres de químicos para el cuidado del hogar, los aromatizantes caseros ganan terreno como alternativa eficaz y personalizable.

Entre los perfumes más apreciados se destaca el coco, una fragancia dulce y tropical que remite a la frescura, y que además ayuda a eliminar malos olores.

Si buscás que tu hogar tenga una fragancia duradera, fresca y memorable, existen dos maneras muy efectivas de preparar aromatizantes con aroma a coco: en formato spray o en gel.

Cómo hacer un aromatizante de coco casero: simple, sin químicos y con una fragancia espectacular Foto: Unsplash

Cómo preparar un aromatizante en spray de coco y vainilla

Ingredientes:

1 taza de agua destilada.

2 cucharadas de alcohol etílico.

10 gotas de esencia de coco.

5 gotas de esencia de vainilla.

1 botella con atomizador.

Procedimiento:

Colocar el agua destilada y el alcohol en la botella con atomizador. Agregar las esencias de coco y vainilla. Cerrar bien el frasco y agitar vigorosamente para integrar los ingredientes. Aplicar el spray en ambientes, ropa de cama, cortinas o textiles. También se puede usar con palitos difusores para una fragancia continua.

Cómo hacer un aromatizante de coco casero: simple, sin químicos y con una fragancia espectacular Foto: Unsplash

Cómo preparar un aromatizante en gel de coco y lavanda

Ingredientes:

1 taza de agua.

1 sobre de gelatina sin sabor.

10 gotas de esencia de coco.

5 gotas de aceite esencial de lavanda.

1 cucharadita de sal.

Frascos pequeños de vidrio o cerámica.

Procedimiento:

Calentar la taza de agua en una olla. Añadir la gelatina sin sabor y revolver hasta disolver completamente. Incorporar la sal y las esencias, mezclando suavemente. Verter la preparación en pequeños frascos limpios. Dejar enfriar hasta que solidifique por completo. Colocar los aromatizantes en baños, dormitorios o cualquier rincón del hogar.

Fragancias caseras para el hogar. Foto: Unsplash

Para quienes prefieren una aplicación rápida y versátil, el spray casero es una excelente opción. En cambio, si se busca una solución más decorativa y duradera, el gel es ideal. Ambas opciones no solo ofrecen un toque personal a los espacios, sino que además brindan una experiencia sensorial única que tus visitas no dejarán de elogiar.