En pocos pasos y con ingredientes simples: cómo hacer un aromatizante de coco casero sin químicos y con una fragancia única

En tiempos donde cada vez más personas optan por soluciones naturales y libres de químicos para el cuidado del hogar, los aromatizantes caseros ganan terreno como alternativa eficaz y personalizable.
Entre los perfumes más apreciados se destaca el coco, una fragancia dulce y tropical que remite a la frescura, y que además ayuda a eliminar malos olores.
Si buscás que tu hogar tenga una fragancia duradera, fresca y memorable, existen dos maneras muy efectivas de preparar aromatizantes con aroma a coco: en formato spray o en gel.
Cómo preparar un aromatizante en spray de coco y vainilla
Ingredientes:
- 1 taza de agua destilada.
- 2 cucharadas de alcohol etílico.
- 10 gotas de esencia de coco.
- 5 gotas de esencia de vainilla.
- 1 botella con atomizador.
Procedimiento:
- Colocar el agua destilada y el alcohol en la botella con atomizador.
- Agregar las esencias de coco y vainilla.
- Cerrar bien el frasco y agitar vigorosamente para integrar los ingredientes.
- Aplicar el spray en ambientes, ropa de cama, cortinas o textiles. También se puede usar con palitos difusores para una fragancia continua.
Cómo preparar un aromatizante en gel de coco y lavanda
Ingredientes:
- 1 taza de agua.
- 1 sobre de gelatina sin sabor.
- 10 gotas de esencia de coco.
- 5 gotas de aceite esencial de lavanda.
- 1 cucharadita de sal.
- Frascos pequeños de vidrio o cerámica.
Procedimiento:
- Calentar la taza de agua en una olla.
- Añadir la gelatina sin sabor y revolver hasta disolver completamente.
- Incorporar la sal y las esencias, mezclando suavemente.
- Verter la preparación en pequeños frascos limpios.
- Dejar enfriar hasta que solidifique por completo.
- Colocar los aromatizantes en baños, dormitorios o cualquier rincón del hogar.
Para quienes prefieren una aplicación rápida y versátil, el spray casero es una excelente opción. En cambio, si se busca una solución más decorativa y duradera, el gel es ideal. Ambas opciones no solo ofrecen un toque personal a los espacios, sino que además brindan una experiencia sensorial única que tus visitas no dejarán de elogiar.