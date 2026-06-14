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En pocos pasos y con ingredientes simples: cómo hacer un aromatizante de coco casero sin químicos y con una fragancia única

Con ingredientes accesibles y sin recurrir a productos industriales, es posible perfumar tu hogar con fragancias tropicales y elegantes. Dos recetas caseras que transformarán cualquier ambiente.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Cómo hacer un aromatizante de coco casero: simple, sin químicos y con una fragancia espectacular
Cómo hacer un aromatizante de coco casero: simple, sin químicos y con una fragancia espectacular Foto: Unsplash
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En tiempos donde cada vez más personas optan por soluciones naturales y libres de químicos para el cuidado del hogar, los aromatizantes caseros ganan terreno como alternativa eficaz y personalizable.

Entre los perfumes más apreciados se destaca el coco, una fragancia dulce y tropical que remite a la frescura, y que además ayuda a eliminar malos olores.

Si buscás que tu hogar tenga una fragancia duradera, fresca y memorable, existen dos maneras muy efectivas de preparar aromatizantes con aroma a coco: en formato spray o en gel.

Cómo hacer un aromatizante de coco casero: simple, sin químicos y con una fragancia espectacular Foto: Unsplash

Cómo preparar un aromatizante en spray de coco y vainilla

Ingredientes:

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  • 1 taza de agua destilada.
  • 2 cucharadas de alcohol etílico.
  • 10 gotas de esencia de coco.
  • 5 gotas de esencia de vainilla.
  • 1 botella con atomizador.

Procedimiento:

  1. Colocar el agua destilada y el alcohol en la botella con atomizador.
  2. Agregar las esencias de coco y vainilla.
  3. Cerrar bien el frasco y agitar vigorosamente para integrar los ingredientes.
  4. Aplicar el spray en ambientes, ropa de cama, cortinas o textiles. También se puede usar con palitos difusores para una fragancia continua.
Cómo hacer un aromatizante de coco casero: simple, sin químicos y con una fragancia espectacular Foto: Unsplash

Cómo preparar un aromatizante en gel de coco y lavanda

Ingredientes:

  • 1 taza de agua.
  • 1 sobre de gelatina sin sabor.
  • 10 gotas de esencia de coco.
  • 5 gotas de aceite esencial de lavanda.
  • 1 cucharadita de sal.
  • Frascos pequeños de vidrio o cerámica.

Procedimiento:

  1. Calentar la taza de agua en una olla.
  2. Añadir la gelatina sin sabor y revolver hasta disolver completamente.
  3. Incorporar la sal y las esencias, mezclando suavemente.
  4. Verter la preparación en pequeños frascos limpios.
  5. Dejar enfriar hasta que solidifique por completo.
  6. Colocar los aromatizantes en baños, dormitorios o cualquier rincón del hogar.
Fragancias caseras para el hogar. Foto: Unsplash

Para quienes prefieren una aplicación rápida y versátil, el spray casero es una excelente opción. En cambio, si se busca una solución más decorativa y duradera, el gel es ideal. Ambas opciones no solo ofrecen un toque personal a los espacios, sino que además brindan una experiencia sensorial única que tus visitas no dejarán de elogiar.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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