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La UEFA mantiene su boicot contra la FIFA y volvió a expresar su desconfianza en el liderazgo de Infantino

A través de un comunicado, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol redobló la apuesta en su disputa con el mandamás de FIFA. El escrito llegó tras el pedido de disculpas de la máxima entidad del fútbol internacional.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Gianni Infantino y Aleksander Ceferin.
Gianni Infantino y Aleksander Ceferin. Foto: REUTERS
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La UEFA mantuvo su postura ante el pedido de disculpas por parte de la FIFA y su presidente, Gianni Infantino.

La Confederación europea envió su respuesta con un comunicado a distintos medios del continente para advertir y reiterar sus amenazas hacia la casa madre del fútbol: “El anuncio de que algunas personas empleadas por el presidente de la FIFA (y cuyas carreras dependen de su favor) están de acuerdo con él, no cambia nada.

Crisis entre la UEFA y la FIFA. Foto: Reuters (Dado Ruvic)

Además, de manera desafiante expresó: “Las asociaciones de la UEFA fueron muy claras respecto a las condiciones vinculadas a su no participación en las competiciones de la FIFA”.

A su vez, volvió a demostrar la desconfianza en el liderazgo del titular, Gianni Infantino, debido a estos acontecimientos: “En primer lugar, debían retirarse las propuestas para privatizar las principales competiciones y, en segundo lugar, debían darse garantías de que tales intentos de desfigurar el juego de esta manera nunca volverían a repetirse”.

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Crisis entre la UEFA y la FIFA. Foto: Reuters (Dado Ruvic)

El comunicado de FIFA

La FIFA pidió disculpas por los errores cometidos en la elaboración y comunicación del proyecto que pretendía incorporar inversores privados a los negocios comerciales de sus principales torneos, durante una reunión de emergencia celebrada en Rabat, Marruecos, aunque simultáneamente advirtió que defenderá su “integridad, buen gobierno y debido proceso” frente a nuevas críticas.

El plan preveía recaudar hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta de una participación minoritaria a fondos privados, sobre una valuación inicial de 20.000 millones, mientras la FIFA conservaría la mayoría accionaria y el control de las decisiones deportivas.

Gianni Infantino.
Gianni Infantino. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

“Tras la retirada del proyecto, se acordó que la FIFA no tolerará más ataques a su integridad, buen gobierno y debido proceso, y que adoptará todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y reputación. Siempre se aprende de esta experiencia, y la FIFA seguirá mejorando sus procesos. (...) Si bien se cometieron errores, todo lo que se hizo se realizó en pleno cumplimiento del marco normativo de la FIFA”, asegura la nota.

“La alta dirección de la FIFA confía plenamente en que los resultados de la reunión fortalecerán la gobernanza de la FIFA, ayudarán a restablecer la confianza en la organización y nos permitirán prepararnos para los grandes eventos y desafíos que se avecinan de manera unida y transparente, al tiempo que continuamos con nuestra misión de desarrollar el fútbol en todo el mundo”, añade el texto.

Trofeo de la Copa del Mundo con las banderas de los países que organizan el Mundial 2030
Gianni Infantino, el Mundial 2030 y las banderas de Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Francia. Foto: FIFA

Por último, se avanzó que la FIFA colaborará “estrechamente” con las partes interesadas “para examinar cómo puede seguir apoyando el desarrollo del fútbol a través del programa FIFA Forward, en beneficio de las 211 federaciones miembro, las Confederaciones y las Asociaciones Regionales”.

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