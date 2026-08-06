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Tormentas y vientos fuertes impactaron en Buenos Aires: cómo sigue el clima

El Servicio Meteorológico Nacional elevó el nivel de alerta para el AMBA por un fuerte temporal de lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas violentas. En redes sociales hay videos de calles anegadas y complicaciones para circular.

Evelyn Quinteros Rios
Camila Tomaselli
Por Evelyn Quinteros Rios y Camila Tomaselli
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Se registran tormentas intensas en sectores de Buenos Aires y varias provincias
Se registran tormentas intensas en sectores de Buenos Aires y varias provincias Foto: Reuters
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Las primeras imágenes del temporal ya comenzaron a circular en redes sociales. Calles convertidas en ríos, autos avanzando con dificultad, árboles caídos y fuertes ráfagas de viento son parte de los videos compartidos por vecinos de distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta naranja por tormentas severas.

El organismo oficial advirtió que durante este jueves 6 de agosto la región será afectada por tormentas fuertes capaces de provocar lluvias muy intensas en pocos minutos, caída de granizo, abundante actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar o superar los 90 y, en algunos sectores, los 100 kilómetros por hora.

Alerta naranja: la Ciudad desplegó un operativo especial por las fuertes tormentas

Ante la alerta naranja por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reforzó el operativo preventivo para reducir el riesgo de anegamientos.

Unas 15 cuadrillas, integradas por 80 trabajadores del Ministerio de Espacio Público, realizan tareas de limpieza y desobstrucción de la red pluvial. Además, se monitorean los 29 pasos bajo nivel y el funcionamiento de las estaciones de bombeo. Hasta el mediodía de este jueves, el SMN informó que ya habían caído más de 40 milímetros de lluvia en la Ciudad.

Día por día, cómo sigue el clima después del temporal

  • Viernes: mínima de 5 °C y máxima de 13 °C con cielo despejado y ráfagas de hasta 50 km/h a la madrugada.
  • Sábado: mínima de 7 °C y máxima de 13 °C con cielo algo nublado todo el día.
  • Domingo: mínima de 4 °C y máxima de 13 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Lunes: mínima de 3 °C y máxima de 12 °C con cielo algo nublado.

Se registran tormentas intensas en sectores de Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires

Tormentas fuertes y ráfagas de hasta 80 km/h: más de 10 provincias están bajo alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas para 11 provincias y avisos por fuertes vientos en 16 jurisdicciones para este jueves.

Las zonas bajo alerta naranja, entre ellas el AMBA y sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Corrientes, podrían registrar tormentas intensas, abundante actividad eléctrica, ráfagas y lluvias acumuladas de entre 50 y 80 milímetros.

Además, rige una alerta amarilla para otras provincias del centro y norte del país, donde se esperan precipitaciones de entre 30 y 60 milímetros, con posible caída de granizo. También se prevén vientos del sur de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h, por lo que el SMN recomienda evitar actividades al aire libre y tomar precauciones.

¿Cuándo mejora el tiempo en el AMBA?

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones comenzarán a mejorar una vez que el frente frío termine de atravesar la región.

Sin embargo, detrás del temporal ingresará una masa de aire más fría que provocará un marcado descenso de las temperaturas durante los próximos días.

Recomendaciones ante el fuerte temporal

Frente a la alerta vigente, el SMN aconseja:

  • Permanecer en lugares seguros y evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse debajo de árboles ni postes de electricidad.
  • Retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua.
  • Asegurar elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas.
  • No circular por calles inundadas ni intentar cruzar zonas anegadas.
  • Alejarse de ríos, arroyos y cuerpos de agua.
  • Tener preparada una mochila de emergencia con documentos, linterna, radio y el celular con batería.

¿Qué significa la alerta naranja del SMN?

La alerta naranja indica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos que pueden generar riesgos para las personas, los bienes y el ambiente.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

¿Cuánta lluvia puede caer en Buenos Aires?

Según el pronóstico del SMN, se esperan acumulados de precipitación de entre 50 y 80 milímetros durante el período bajo alerta, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual en algunos sectores del AMBA.

Las tormentas también podrían estar acompañadas por granizo de distintos tamaños y una intensa actividad eléctrica, por lo que el organismo pidió evitar desplazamientos innecesarios mientras dure el evento.

Tormentas cargan de agua las calles.
Videos compartidos en redes sociales muestran el impacto del fuerte temporal que afecta a la Ciudad y el conurbano bonaerense. Foto: REUTERS

Videos del temporal: calles inundadas y complicaciones para circular

Con el avance del frente de tormenta, comenzaron a viralizarse registros grabados por vecinos donde se observan importantes anegamientos, ramas desprendidas por el viento y vehículos circulando con extrema precaución bajo una intensa cortina de agua.

Luvias y tormentas en Buenos Aires. Video: X / @radiobrisasok.
Diluvio en Belgrano R. Video: X / @nicobiig.

Las autoridades advirtieron que la combinación de lluvias abundantes en poco tiempo y fuertes ráfagas incrementa el riesgo de inundaciones temporarias, caída de árboles, voladura de objetos y problemas de tránsito, especialmente durante los momentos de mayor intensidad del fenómeno.

ClimaServicio Meteorológico NacionalBuenos Aires
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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