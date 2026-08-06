Tormentas y vientos fuertes impactaron en Buenos Aires: cómo sigue el clima

Se registran tormentas intensas en sectores de Buenos Aires y varias provincias Foto: Reuters

Las primeras imágenes del temporal ya comenzaron a circular en redes sociales. Calles convertidas en ríos, autos avanzando con dificultad, árboles caídos y fuertes ráfagas de viento son parte de los videos compartidos por vecinos de distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta naranja por tormentas severas.

El organismo oficial advirtió que durante este jueves 6 de agosto la región será afectada por tormentas fuertes capaces de provocar lluvias muy intensas en pocos minutos, caída de granizo, abundante actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar o superar los 90 y, en algunos sectores, los 100 kilómetros por hora.

06/08/2026 14:43 Videos impactantes del temporal en Buenos Aires: lluvia fuerte, calles inundadas y caos en la Ciudad Lluvias y tormentas azotan Buenos Aires. Un fuerte temporal golpeó con lluvia intensa, tormentas eléctricas y vientos que complicaron la circulación en plena alerta meteorológica. En redes sociales se viralizaron videos impactantes con calles inundadas, nubes negras y escenas del temporal en distintos puntos del país. Leer la nota completa

06/08/2026 14:15 Alerta naranja: la Ciudad desplegó un operativo especial por las fuertes tormentas Ante la alerta naranja por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reforzó el operativo preventivo para reducir el riesgo de anegamientos. Unas 15 cuadrillas, integradas por 80 trabajadores del Ministerio de Espacio Público, realizan tareas de limpieza y desobstrucción de la red pluvial. Además, se monitorean los 29 pasos bajo nivel y el funcionamiento de las estaciones de bombeo. Hasta el mediodía de este jueves, el SMN informó que ya habían caído más de 40 milímetros de lluvia en la Ciudad.

06/08/2026 13:53 Día por día, cómo sigue el clima después del temporal Viernes: mínima de 5 °C y máxima de 13 °C con cielo despejado y ráfagas de hasta 50 km/h a la madrugada.

Sábado: mínima de 7 °C y máxima de 13 °C con cielo algo nublado todo el día.

Domingo: mínima de 4 °C y máxima de 13 °C con cielo parcialmente nublado.

Lunes: mínima de 3 °C y máxima de 12 °C con cielo algo nublado.

06/08/2026 11:37 Se registran tormentas intensas en sectores de Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires

06/08/2026 09:45 Tormentas fuertes y ráfagas de hasta 80 km/h: más de 10 provincias están bajo alerta meteorológica El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas para 11 provincias y avisos por fuertes vientos en 16 jurisdicciones para este jueves. Las zonas bajo alerta naranja, entre ellas el AMBA y sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Corrientes, podrían registrar tormentas intensas, abundante actividad eléctrica, ráfagas y lluvias acumuladas de entre 50 y 80 milímetros. Además, rige una alerta amarilla para otras provincias del centro y norte del país, donde se esperan precipitaciones de entre 30 y 60 milímetros, con posible caída de granizo. También se prevén vientos del sur de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h, por lo que el SMN recomienda evitar actividades al aire libre y tomar precauciones.

06/08/2026 09:29 Diluvia en el AMBA: línea por línea, cómo funcionan los trenes este jueves 6 de agosto de 2026 Cómo funcionan los trenes este jueves 6 de agosto de 2026 con el diluvio en el AMBA. Foto: NA

06/08/2026 09:08 ¿Cuándo mejora el tiempo en el AMBA? De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones comenzarán a mejorar una vez que el frente frío termine de atravesar la región. Sin embargo, detrás del temporal ingresará una masa de aire más fría que provocará un marcado descenso de las temperaturas durante los próximos días.

06/08/2026 09:08 Recomendaciones ante el fuerte temporal Frente a la alerta vigente, el SMN aconseja: Permanecer en lugares seguros y evitar actividades al aire libre.

No refugiarse debajo de árboles ni postes de electricidad.

Retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua.

Asegurar elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

No circular por calles inundadas ni intentar cruzar zonas anegadas.

Alejarse de ríos, arroyos y cuerpos de agua.

Tener preparada una mochila de emergencia con documentos, linterna, radio y el celular con batería.

06/08/2026 09:08 ¿Qué significa la alerta naranja del SMN? La alerta naranja indica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos que pueden generar riesgos para las personas, los bienes y el ambiente. Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Está vigente un alerta amarilla del @SMN_Argentina por tormentas para CABA. A partir de esta tarde el nivel de alerta se elevará a NARANJA. Además, desde este mediodía regirá un alerta amarilla por vientos fuertes. Seguí estos consejos para evitar riesgos. pic.twitter.com/NShg7N2dqg — Emergencias BA (@EmergenciasBA) August 6, 2026

06/08/2026 09:08 ¿Cuánta lluvia puede caer en Buenos Aires? Según el pronóstico del SMN, se esperan acumulados de precipitación de entre 50 y 80 milímetros durante el período bajo alerta, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual en algunos sectores del AMBA. Las tormentas también podrían estar acompañadas por granizo de distintos tamaños y una intensa actividad eléctrica, por lo que el organismo pidió evitar desplazamientos innecesarios mientras dure el evento. Videos compartidos en redes sociales muestran el impacto del fuerte temporal que afecta a la Ciudad y el conurbano bonaerense. Foto: REUTERS