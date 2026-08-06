comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Números de la suerte de hoy jueves 6 de agosto de 2026

Este jueves llega con una vibración especial según la numerología. Descubrí los números de la suerte signo por signo y qué mensaje trae la energía del día para cada signo del zodíaco.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: Freepik.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Consultar los números de la suerte se volvió un hábito cotidiano para muchas personas que miran la numerología como una herramienta de orientación. Este jueves, la energía del día se construye a partir de una combinación numérica que impacta de manera diferente en cada uno de los signos del zodíaco. Entender su significado puede ayudar a encarar la jornada con mayor claridad y foco.

Los números de nuestro signo pueden servirnos como señales para tomar decisiones, como cifras clave para definir horarios, citas y cantidades. Tené en mente los tuyos y aplicalos en el día a día como quieras para tener buena energía.

Los números de la suerte de este jueves 6 de agosto de 2026, signo por signo

  • Aries: 7 - 19 - 33
  • Tauro: 4 - 16 - 25
  • Géminis: 3 - 15 - 27
  • Cáncer: 2 - 17 - 29
  • Leo: 1 - 5 - 22
  • Virgo: 8 - 14 - 30
  • Libra: 6 - 18 - 32
  • Escorpio: 13 - 24 - 38
  • Sagitario: 11 - 28 - 44
  • Capricornio: 10 - 23 - 40
  • Acuario: 9 - 21 - 37
  • Piscis: 12 - 20 - 35
Números de la suerte. Foto: Freepik.

Consejos para jugar números y tener suerte

Podés combinar los distintos números de tu signo, o combinarlos con tus otros números personales como tu fecha de nacimiento.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

  • 1: liderazgo, inicio
  • 2: cooperación, sensibilidad
  • 3: creatividad, expresión
  • 4: orden, estabilidad
  • 5: cambio, libertad
  • 6: amor, responsabilidad
  • 7: espiritualidad, análisis
  • 8: poder, éxito material
  • 9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

  • 11: intuición elevada
  • 22: gran constructor
  • 33: amor universal
SuerteNúmerosAstrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Ley de Tierras:con la extranjerización fuera del debate, sigue la discusión por el manejo del fuego

Ley de Tierras: con la extranjerización fuera del debate, sigue la discusión por el manejo del fuego

La Justicia de EEUU declaró culpable a Fred Machado:el financista de la campaña de José Luis Espert espera la condena

Ricardo Lorenzetti dijo que la inhabilitación de Cristina nunca fue cuestionada ante la Corte

“Alud sobre el Senado:se cayó el proyecto de Tierras por falta de votos”, el análisis de Ignacio Zuleta

Economía

Las reservas del Banco Central superaron los 50.000 millones de dólares por primera vez en la gestión Milei

Las reservas del Banco Central superaron los 50.000 millones de dólares por primera vez en la gestión Milei

PAMI:uno por uno, todos los trámites digitales que permiten hacer gestiones y consultar recetas sin salir de casa

El Gobierno renovó el swap por 130.000 millones de yuanes con China hasta 2031

Descuentos del 60% y cuotas sin interés:una marca de ropa famosa en Europa abre su primer local en Argentina

Internacionales

Investigan un incidente entre un avión comercial y el helicóptero de Donald Trump en Estados Unidos

Investigan un incidente entre un avión comercial y el helicóptero de Donald Trump en Estados Unidos

León XIV y sus visitas a la Argentina:los viajes de Robert Prevost en el país mucho antes de llegar al Vaticano

Lula aseguró que Brasil no cederá ante injerencias extranjeras

Irán informó que acordó con Omán una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz