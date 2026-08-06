Murió el preso político José Breijo en Venezuela mientras esperaba la libertad plena en un hospital

Murió José Breijo Foto: @CarlosJRojas13

En horas de la madrugada de este jueves, el periodista y activista Carlos Julio Rojas confirmó la muerte de José Breijo mientras esperaba la libertad plena en la cama de un hospital en Caracas.

Breijo, de 71 años, padecía problemas respiratorios y se encontraba bajo medida de casa por cárcel luego de ser acusado de terrorismo y pasar dos años en Tocuyito.

Más de dos años reclamando la libertad

La noticia fue comunicada por un allegado de Breijo a través de las redes sociales, donde expresó que el hombre falleció sin haber recuperado la libertad que reclamaba desde hacía años. Según el mensaje, había permanecido más de dos años detenido en la cárcel de Tocuyito, tras ser acusado de terrorismo, cargos que sus familiares y defensores siempre calificaron como infundados.

El preso político José Breijo. Foto: X/@PeriodistaAlejo

De acuerdo con la denuncia, durante su permanencia en prisión estuvo recluido en condiciones consideradas inhumanas. Posteriormente, obtuvo el beneficio de arresto domiciliario, aunque sus allegados sostienen que esa medida no significó una verdadera recuperación de su libertad.

Su vivienda, otro capítulo del calvario de José Breijo

Cuando la Justicia finalmente autorizó su traslado al régimen de arresto domiciliario, surgió un nuevo obstáculo: no podía regresar a su propio hogar. Organizaciones de derechos humanos aseguraron que el departamento había sido ocupado por un funcionario policial que había intervenido en su detención.

Esa situación obligó a Breijo a permanecer durante varios días en las inmediaciones del edificio, ya que debía cumplir con el arresto domiciliario sin incumplir el perímetro establecido por las autoridades, pese a no tener acceso a la vivienda que le correspondía.

Rojas sostuvo que, incluso después de abandonar la prisión, el dirigente nunca recuperó plenamente su libertad. “Le negaron hasta el último momento la posibilidad de volver realmente a su casa y rehacer su vida”, afirmó al referirse a su situación.

Luego de las reiteradas denuncias públicas, el 27 de mayo un grupo de funcionarios vinculados a la Presidencia intervino para desalojar al integrante del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) que ocupaba el inmueble.

Sin embargo, familiares y personas cercanas a Breijo aseguraron que el departamento fue restituido en condiciones deplorables: denunciaron que había sido saqueado y que habían desaparecido muebles, electrodomésticos y otras pertenencias personales del preso político.

En el mensaje de despedida, Breijo fue definido como un “mártir” de la lucha por la democracia en Venezuela y se aseguró que el mejor homenaje será continuar reclamando el restablecimiento de las libertades democráticas en el país.

Presos políticos en Venezuela. Foto: REUTERS

El fallecimiento también reavivó los reclamos de organizaciones que siguen la situación de los presos políticos. Según un balance difundido al 3 de agosto de 2026, en Venezuela permanecen 40 personas de nacionalidad extranjera privadas de libertad por motivos políticos, entre ellas, un argentino.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas y reclamaron que se garantice el pleno respeto de sus derechos fundamentales. Además, cuestionaron que los presos políticos extranjeros sean utilizados como “fichas de canje” en negociaciones políticas o diplomáticas.