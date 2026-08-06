Félix García, experto en reformas: “Una mampara debe medir al menos un metro para que no se salga el agua”. Foto: Foto: Freepik

En los baños modernos, las duchas al ras del suelo y las mamparas fijas son casi infaltables por su diseño minimalista. Pero, el problema está en elegir mal las dimensiones, ya que puede generar una problema muy común: que el agua salga y se disperse por el piso cada vez que alguien se baña.

El experto en reformas Félix García, responsable de la cuenta @loshermanosgarciareform, advirtió que no alcanza con elegir una mampara solo por su estética. Según explicó, el tamaño del cristal y la correcta ubicación del rociador son determinantes para evitar que el agua se filtre fuera de la ducha.

Cuánto debe medir la mampara para que no se escape el agua

García fue contundente: la mampara debe tener como mínimo un metro de largo y 1,95 metros de alto. “A partir de un metro es perfecto”, aseguró el especialista, y agregó que una hoja fija de ese ancho suele ser suficiente para contener la mayoría de las salpicaduras y dirigir el agua hacia el plato de ducha y el desagüe.

Mampara de vidrio. Foto: Unsplash.

Si el espacio lo permite, recomendó ampliar la medida hasta 110 o incluso 120 centímetros para una protección mayor, especialmente en duchas más grandes. Por debajo del metro, advirtió, es mucho más probable que el agua se escape por la abertura de la mampara.

En cuanto a la altura, 1,95 metros es la medida más habitual. Aunque quede un espacio libre hasta el techo, esto no suele generar inconvenientes porque el agua cae hacia abajo y no sale por esa zona. Para quienes buscan un acabado más uniforme, existen mamparas que llegan hasta el techo.

El error más común: la posición del rociador

Más allá de las dimensiones, García remarcó que muchas veces el problema no está en la mampara, sino en la ubicación del rociador. Incluso una mampara con las medidas correctas puede fallar si el chorro de agua está mal orientado.

La recomendación principal es apuntar siempre el rociador hacia el interior de la ducha. Si el agua va hacia la abertura o el borde de la mampara, aumenta el riesgo de que rebote y termine mojando el piso del baño. Además, aconsejó ajustar la inclinación para que el agua caiga en la parte central del plato de ducha y se dirija directo al desagüe.

El tipo de ducha y la presión también influyen

El modelo de rociador también juega un papel importante. Los sistemas de efecto lluvia, los cabezales grandes o las duchas con mucha presión generan más salpicaduras que otros modelos.

En estos casos, el especialista sugirió optar por una hoja fija de mayor tamaño o, si es necesario, instalar una mampara completamente cerrada para evitar que el agua salga al exterior.

Para García, una buena reforma no depende solo de la estética: elegir las medidas adecuadas y planificar la posición del rociador puede marcar la diferencia entre una ducha cómoda y un baño que haya que secar después de cada uso.