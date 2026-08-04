Para qué sirve ponerle cinta adhesiva a las ruedas de la valija y por qué lo recomiendan

Para qué sirve colocar cinta adhesiva en las ruedas de la valija. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Los turistas incorporan cada vez más tips para viajar que son tan sencillos como económicos. Una recomendación que se volvió viral en el último tiempo consiste en colocar cinta adhesiva en las ruedas de la valija antes de despacharla en el aeropuerto.

Este truco busca proteger una de las partes más vulnerables del equipaje, ya que las ruedas están expuestas a golpes, suciedad y fricción mientras la valija pasa por las cintas transportadoras y los sistemas de clasificación.

Para qué sirve colocar cinta adhesiva en las ruedas de la valija

Colocar cinta adhesiva sobre las ruedas ayuda a crear una barrera contra el polvo, la arena, las piedritas y otros residuos que podrían afectar su funcionamiento. De esta manera, se reduce la posibilidad de que esas partículas dañen el mecanismo o dificulten el rodamiento.

Además, algunas personas utilizan este método para inmovilizar parcialmente las ruedas y evitar que la valija ruede o se desplace con facilidad durante el traslado.

También puede ayudar a disminuir el riesgo de golpes, rayones y caídas, especialmente en los aeropuertos, donde el equipaje pasa por diferentes cintas transportadoras y sistemas automatizados.

Para qué sirve colocar cinta adhesiva en las ruedas de la valija. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Qué ventajas tiene este truco y qué aconsejan los especialistas

Además de proteger las ruedas, la cinta puede servir como un indicador de posibles golpes durante el viaje. Si al retirar el equipaje aparece rota, desplazada o despegada, podría ser una señal de que la valija recibió un trato brusco. Aunque no es una prueba concluyente, conviene revisar el equipaje antes de abandonar el aeropuerto y, si corresponde, presentar un reclamo.

Los especialistas recomiendan utilizar una cinta adhesiva resistente que no deje restos de pegamento y colocarla sin bloquear por completo el movimiento de las ruedas. Una vez en el destino, lo ideal es retirarla, limpiar cualquier residuo de adhesivo y comprobar que los ejes funcionen correctamente. También aconsejan quitar hilos o cabellos que puedan quedar enredados y reemplazar las ruedas si presentan un desgaste excesivo para prolongar la vida útil de la valija.