Tips para que no sufra del frío Foto: Foto generada con IA Canal 26

Con la llegada del otoño, la huerta entra en una etapa clave que muchos subestiman. Las temperaturas bajan, los días se acortan y el ritmo de crecimiento de las plantas cambia. Sin embargo, lejos de ser un tiempo de abandono, el otoño es una de las estaciones más importantes para cuidar tu huerta y prepararla para los meses fríos sin perder producción.

Quienes aprovechan bien este momento no solo siguen cosechando, sino que también logran una huerta más sana, ordenada y productiva para la próxima temporada.

Entender el cambio de ritmo de la huerta

En otoño las plantas comienzan a crecer más lento. Esto no significa que estén “mal”, sino que entran en una fase natural de adaptación. Forzar fertilizaciones excesivas o riegos intensos puede ser contraproducente.

La clave está en acompañar ese ritmo: menos intervención agresiva, más observación y cuidados puntuales. Una huerta bien manejada en esta época sufre menos enfermedades y llega mejor al invierno.

Qué cultivar en otoño para seguir cosechando

El otoño es ideal para hortalizas de clima fresco, resistentes al frío y con buen desarrollo en días más cortos. Algunas de las mejores opciones son:

Lechuga, rúcula y espinaca

Acelga y mostaza

Zanahoria y remolacha

Rabanitos

Brócoli, coliflor y repollo

Habas y arvejas

Estas especies aprovechan la humedad ambiente, requieren menos riego y suelen tener menos plagas que en verano.

Cómo cuidar tu huerta Foto: Foto generada con IA Canal 26

Ajustar el riego: menos es más

Uno de los errores más comunes en otoño es regar como si fuera verano. Con temperaturas más bajas, el agua permanece más tiempo en el suelo y el exceso puede provocar hongos y pudrición de raíces.

Lo ideal es:

Regar menos veces pero en profundidad

Esperar a que el suelo esté ligeramente seco en la superficie

Evitar mojar hojas, especialmente al atardecer

Un buen drenaje es fundamental en esta estación.

Limpieza y orden: la base de una huerta sana

El otoño es el mejor momento para limpiar la huerta. Retirar plantas secas, frutos dañados y restos de cultivos anteriores reduce significativamente la aparición de plagas y enfermedades.

Aprovechá para:

Sacar hojas enfermas

Eliminar malezas antes de que semillen

Airear el suelo superficialmente

Este trabajo simple tiene un impacto enorme en la salud general de la huerta.

Huerta orgánica, frutas, verduras, Foto Freepik

El suelo, protagonista del otoño

Si hay una tarea fundamental en esta época es cuidar y mejorar el suelo. El otoño es ideal para incorporar materia orgánica que se descomponga lentamente durante el invierno.

Podés sumar:

Compost maduro

Humus de lombriz

Restos de hojas secas o paja como cobertura

Esta “protección” mantiene la humedad, evita la erosión y nutre el suelo de forma natural.

Proteger del frío sin complicaciones

Aunque el frío intenso aún no llegue, algunas noches pueden ser muy bajas en temperatura. Para proteger la huerta no hace falta invertir mucho dinero.

Algunas soluciones simples:

Cubrir con telas antiheladas

Usar botellas o bidones cortados como mini invernaderos

Aplicar mulch (paja, hojas secas, cartón) en la base de las plantas

Estas prácticas ayudan a conservar calor y reducen el estrés de las plantas.

Menos plagas, pero no bajar la guardia

En otoño disminuyen muchos insectos, pero no desaparecen por completo. Babosas, caracoles y algunos hongos pueden aparecer con mayor humedad.

Revisá la huerta con frecuencia y actuá de forma preventiva: ventilación, limpieza y controles simples suelen ser suficientes sin necesidad de químicos.

Preparar hoy la huerta del futuro

Cuidar la huerta en otoño no es solo pensar en el presente, sino anticiparse al invierno y a la próxima primavera. Un suelo vivo, limpio y bien nutrido marca la diferencia.

Lejos de detenerse, la huerta en otoño sigue dando frutos a quienes entienden sus tiempos y necesidades. Con pocos ajustes y constancia, esta estación puede transformarse en una de las más gratificantes para cualquier amante de la jardinería.