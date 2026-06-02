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Fiestas diurnas y sin alcohol, la nueva moda de Europa y EEUU que se instala en la Argentina

La tendencia de diversión de los jóvenes está cambiando a un modelo impensado. Sol, cara a cara con luz de día y, en muchos casos, con un café como protagonista.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 18:39
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Fiestas de día, la nueva moda a nivel mundial.
Fiestas de día, la nueva moda a nivel mundial. Foto: Imagen creada con IA de Canal 26.
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La diversión de los jóvenes está cambiando una histórica tendencia: Europa y Estados Unidos se alejan de la noche y los excesos y pasan a la fiestas de día y sin alcohol.

Londres, Berlín y Nueva York marcaron tendecia con sus “coffee raves” que ya están en Buenos Aires, que son innovadoras propuestas de música, baile, café y jugos durante el día.

Los más chicos se acercan a las rutinas más saludables y se alejan de la resaca mañanera por el alcohol y las pocas horas de sueño.

Alejandro Lacroix organiza las rave Awake Up & Dance. Foto: Kosmos Lab Comunicación

Se trata de “Morning parties”, fiestas mañaneras o tempraneras, que son organizadas por distintas cafeterías de especialidad y clubes con buena música, buen café, a un buen horario y con una onda contagiosa.

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Uno de los puntales de esta nueva movida es el DJ Alex Lacroix, que lidera Awake Up&Dance, un evento que reúne a personas de entre 35 y 60 años a pasar un grato momento entre las 10 y las 13 horas.

“El mundo claramente va hacia un lugar más consciente y saludable. Lo vemos en el crecimiento del yoga, la meditación y también en el auge de las bebidas 0.0”, afirma Lacroix.

Alejandro Lacroix organiza las rave Awake Up & Dance. Foto: Kosmos Lab Comunicación

La propuesta reúne a distintas figuras, cultoras del universo de bienestar, a la luz del día, con ropa relajada para bailar por varias horas.

La mencionada “onda saludable” que pregonan las nuevas generaciones se ve reflejada en datos claros: la cerveza sin alcohol cuadruplicó su consumo en solo cuatro años.

Alerta de alcohol en jóvenes argentinos

Más allá de una tendencia saludable a nivel global, la Argentina presenta números preocupantes en cuanto a nivel de consumo de alcohol en jóvenes.

Bebidas Foto: Freepik

En los últimos siete años, la ingesta de alcohol aumentó un 50% entre los jóvenes de 12 a 17 años, lo que consolida a la Argentina como el primer país consumidor de alcohol en América Latina, con 9 litros de alcohol puro por habitante por año y una cantidad de muertes anuales atribuibles al alcohol que suman 4700 en mujeres y 7700 en hombres.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

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