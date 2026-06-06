Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Renová tus ambientes: cómo transformar las paredes del hogar sin gastar de más

Lograr espacios renovados sin necesidad de gastar de más o entrar en obras puede ser posible. Desde el living a la cocina, hay muchas formas de crear nuevas texturas sin perder la personalidad.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 15:00
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Decoración en el hogar.
Decoración en el hogar. Foto: Unsplash
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Lograr renovar los espacios del hogar sin necesidad de entrar en grandes construcciones o gastar dinero y con resultados de revista es posible si se aplican las estrategias adecuadas.

Modificar la apariencia de las paredes, por ejemplo, es una de las decisiones más efectivas para cambiar por completo la percepción del ambiente sin embarcarse en remodelaciones costosas para conseguir un resultado de revista.

Como renovar los espacios del hogar sin necesidad de grandes cambios. Foto: Pinterest

De hecho, según los diseñadores de interiores, existen soluciones simples, rápidas y accesibles que permiten actualizar cualquier espacio y darle un estilo completamente nuevo. ¿Cuáles son?

Renovar los ambientes sin entrar en obra: ideas versátiles y con personalidad para darle otra vida a tus espacios

Pintura: el recurso más económico y versátil

Cambiar el color de las paredes sigue siendo una de las formas más efectivas de renovar un ambiente. Los tonos claros ayudan a ampliar visualmente los espacios, mientras que los colores intensos pueden aportar personalidad y generar puntos focales.

Contenido Recomendado

Pisos con dibujo, mosaicos y baldosas con patrón:la tendencia que aporta personalidad a cualquier ambiente

Pisos con dibujo, mosaicos y baldosas con patrón: la tendencia que aporta personalidad a cualquier ambiente

Adiós al minimalismo:qué es el dopamine decor, la tendencia que llena tu casa de color y personalidad

Adiós al minimalismo: qué es el dopamine decor, la tendencia que llena tu casa de color y personalidad

Una tendencia cada vez más utilizada es pintar una sola pared de un color diferente para destacar una zona específica, como el respaldo de la cama, el comedor o el área del televisor.

Como renovar los espacios del hogar sin necesidad de grandes cambios. Foto: Pinterest

Papel tapiz y revestimientos autoadhesivos

Los papeles tapiz modernos y los revestimientos autoadhesivos ofrecen una alternativa práctica para quienes buscan cambios rápidos. Actualmente existen diseños que imitan madera, mármol, cemento alisado o texturas naturales, permitiendo transformar una pared en pocas horas.

Además, son una opción ideal para quienes viven en propiedades alquiladas, ya que muchos modelos pueden retirarse sin dañar la superficie original.

Como renovar los espacios del hogar sin necesidad de grandes cambios. Foto: Pinterest

Crear una galería de cuadros y fotografías

Las composiciones con cuadros, ilustraciones, láminas o fotografías personales aportan identidad y personalidad al hogar. Una pared vacía puede convertirse en el centro de atención del ambiente mediante una selección armoniosa de imágenes y marcos.

Para lograr un resultado equilibrado, se recomienda mantener una paleta de colores coherente y distribuir las piezas antes de fijarlas definitivamente.

Cuadros para decorar Foto: Freepik

Espejos para ampliar y potenciar la luz

Los espejos son grandes aliados en la decoración de interiores. Además de cumplir una función estética, reflejan la luz natural y generan una sensación de amplitud, especialmente en ambientes pequeños.

Ubicarlos frente a una ventana o cerca de una fuente de luz puede multiplicar la luminosidad y mejorar la percepción del espacio.

Como renovar los espacios del hogar sin necesidad de grandes cambios. Foto: Pinterest

Molduras y paneles decorativos

Las molduras son una tendencia que ganó protagonismo en los últimos años. Con una inversión relativamente baja, permiten agregar elegancia y sofisticación a paredes simples.

Los paneles decorativos, por su parte, ofrecen volumen y textura, creando ambientes más cálidos y modernos sin necesidad de realizar reformas complejas.

Paneles decorativos Foto: Pinterest

Estantes y elementos funcionales

Incorporar estantes flotantes es una forma inteligente de combinar decoración y funcionalidad. Libros, plantas, velas y objetos decorativos pueden utilizarse para personalizar las paredes y aportar dinamismo al ambiente.

Además de embellecer el espacio, ayudan a optimizar el almacenamiento en viviendas de dimensiones reducidas.

Dormitorio, cuarto, hogar, decoración Foto: Pinterest

Plantas y decoración vertical

Los jardines verticales y las composiciones con plantas son una alternativa cada vez más popular para quienes buscan sumar frescura y naturaleza a los interiores.

Incluso en espacios pequeños, algunas macetas colgantes o estructuras modulares pueden convertir una pared común en un elemento decorativo de gran impacto visual.

Plantas XL en el living Foto: Pinterest

Renovar las paredes es una de las estrategias más efectivas para actualizar la decoración sin afrontar grandes gastos ni obras prolongadas. Con pintura, revestimientos, espejos, cuadros o elementos naturales es posible modificar por completo la atmósfera de un ambiente y lograr resultados que parecen sacados de una revista de diseño.

DecoraciónCasaTendencia
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Lo último
También podría interesarte
Política

Cazas F-16:pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

Cazas F-16: pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

El Gobierno convocó a la mesa política:las nuevas reformas que impulsará en el Congreso

Leo Nardini acompañó a estudiantes en la Promesa Ambiental

Hito en Sudamérica:Argentina recibe un modelo de última generación de helicóptero que revolucionará los viajes

Economía

VTV en junio 2026:cuánto cuesta hoy el trámite en Provincia, quiénes pagan menos y qué pasa si no la hacés

VTV en junio 2026: cuánto cuesta hoy el trámite en Provincia, quiénes pagan menos y qué pasa si no la hacés

Jubilados en CABA:cómo acceder a peñas gratis y al beneficio cultural que también da descuentos en teatro, cine y museos

ANSES en junio:quiénes cobran con aumento y aguinaldo antes del feriado del 15 de junio

Hidrovía:el Gobierno preadjudicó la concesión a la empresa belga Jan de Nul - Servimagnus

Internacionales

Michel Vaujour:el delincuente que desafió a la justicia de Francia con una fuga de película hace 40 años

Michel Vaujour: el delincuente que desafió a la justicia de Francia con una fuga de película hace 40 años

EEUU acelera una nueva generación de misiles:el motor líquido que volvió a volar en solo 45 días

Trump endurece su mensaje a Irán y crece la tensión por el acuerdo que busca frenar la guerra

Brasil se refuerza con 20 nuevos aviones caza de última generación:la estrategia del Gobierno de Lula da Silva