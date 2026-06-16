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Números de la suerte del martes 16 de junio de 2026

Signo por signo, las cifras que estarán de tu lado este martes y que pueden ayudarte a tomar decisiones. Tus números de la suerte para hoy.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: imagen creada con CharGPT para Canal 26.
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Los números marcan distintos aspectos de nuestro día a día, por eso siempre es útil saber cuáles son los números de la suerte que nos corresponden según cada signo del zodíaco, para tenerlos en cuenta.

En numerología popular se cree que cada número emite una “vibración energética” asociada a rasgos de personalidad y momentos del calendario y por eso se combinan astrología para proponer cifras favorables para cada signo.

Números de la suerte. Foto: Freepik.

Los números de la suerte de cada signo para este martes 16 de junio de 2026

1. Aries

Números: 7, 16, 23, 34, 41

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Día para actuar rápido, el 7 te da impulso.

2. Tauro

Números: 4, 13, 22, 31, 40

Lo estable gana. El 4 y el 22 te anclan.

3. Géminis

Números: 5, 14, 23, 32, 45

Movimiento y charla. El 23 te conecta con gente clave.

4. Cáncer

Números: 2, 11, 16, 29, 38

Intuición alta. El 16 resuena con la fecha.

5. Leo

Números: 1, 10, 19, 28, 37

Brillás si te mostrás. El 1 abre puertas.

6. Virgo

Números: 6, 15, 24, 33, 42

Orden y detalle. El 6 te da foco práctico.

7. Libra

Números: 3, 12, 21, 30, 39

Equilibrio y trato justo. El 21 favorece acuerdos.

8. Escorpio

Números: 8, 17, 26, 35, 44

Intensidad productiva. El 8 transforma.

9. Sagitario

Números: 9, 18, 27, 36, 45

Expansión y viajes cortos. El 9 cierra ciclos viejos.

10. Capricornio

Números: 4, 13, 22, 31, 40

Trabajo que da frutos a largo plazo. El 22 es tu número maestro del día.

11. Acuario

Números: 7, 16, 25, 34, 43

Idea rara que funciona. El 7 te da el chispazo.

12. Piscis

Números: 3, 12, 21, 30, 39

Sueños y empatía en alza. El 3 abre la creatividad.

Horóscopo, zodiaco, signos. Foto: Pexels.

Cómo usar los números de la suerte

Los números de la suerte de tu signo zodiacal pueden usarse de todas las formas que quieras: como número de asiento si tenés un viaje y podés elegir; como cantidad de ítems a comprar, o cantidad de minutos a esperar antes de hacer algo.

Si estás indeciso sobre alguna decisión importante, los números pueden servirte como “señales” para darte orientación, así que si los ves surgir en tu día, ¡ya sabés por qué es! Lo que importa es que tengas en mente los números que se alinean con tu signo del zodíaco para que su energía te acompañe.

SuerteNúmerosAstrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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