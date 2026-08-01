comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tiene solo 7 capítulos, está basada en hechos reales y es una de las mejores miniseries para ver en Netflix este fin de semana

La serie está basada en el caso policial de Candy Montgomery, una mujer que mató de 47 hachazos a su amiga en 1980.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Amor y muerte, serie de HBO en Netflix
Amor y muerte, serie de HBO en Netflix Foto: HBO
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Buscar una serie para ver en Netflix puede resultar complejo debido a la gran cantidad de producciones del catálogo. Sin embargo, hay algunas historias que destacan por su guion, dirección y actuaciones. Una de ellas es Amor y muerte, una miniserie de solo 7 capítulos basada en hechos reales perfecta para ver en un fin de semana de tormentas como el que se avecina en algunas partes de la Argentina.

Creada por David E. Kelley (Big Little Lies y The Undoing) la serie sigue la vida de una ama de casa de la ciudad de Wylie en Texas aparentemente común llamada Candy Montgomery, interpretada por Elizabeth Olsen.

Como transcurre a fines de los años 70, a lo largo de los capítulos, los espectadores podrán encontrar referencias de aquella época como el estreno de Star Wars: El Imperio contraataca, seguida de una gran selección musical con temas de Nina Simone, Bee Gees, Carole King, Janis Joplin, Leo Sayer, Al Green, entre otros.

La historia de “Amor y muerte” y el macabro caso real que inspiró la serie

A sus 29 años, la vida de Candy está marcada por las tareas hogareñas, el cuidado de sus hijos y de su propio marido y el coro de la iglesia metodista a la que acude. Aburrida y en busca de una experiencia que pueda cambiar su vida para siempre, decide iniciar una aventura extramatrimonial con un compañero del coro de la parroquia llamado Allan, quien, a su vez, es esposo de su amiga, Betty Gore.

Contenido Recomendado

“Outlander:Blood of My Blood” ya tiene fecha de estreno para su temporada 2 en Disney+

“Outlander: Blood of My Blood” ya tiene fecha de estreno para su temporada 2 en Disney+

Las mejores películas y series para las vacaciones de invierno:qué ver en casa con los chicos, según su edad

Las mejores películas y series para las vacaciones de invierno: qué ver en casa con los chicos, según su edad
Amor y muerte, miniserie de HBO en Netflix
Elizabeth Olsen interpreta a Candy. Foto: HBO

Candy y Allan logran mantener en secreto su vínculo por, al menos, dos años. Sin embargo, ya habiendo finalizado esa relación, en 1980, Betty se entera y decide confrontar a su amiga. Durante ese enfrentamiento que ocurre en la casa de la esposa de Allan, Candy mata de 47 hachazos a la mujer y luego huye del lugar.

El drama criminal está basada en el caso policial real de Candy Montgomery, quien admitió haber matado a Betty Gore en un juicio hiper mediatizado a inicios de los años 80 en Estados Unidos. Sin embargo, dado que su defensa alegó “legítima defensa” ante un ataque repetido por parte de Gore, por decisión del jurado de Texas la mujer quedó libre y fue declarada “no culpable”.

Amor y muerte, miniserie de HBO en Netflix
La serie es una producción de HBO pero está disponible para ver en Netflix. Foto: HBO

David E. Kelley también utilizó para el guion de la miniserie los artículos periodísticos Love & Death in Silicon Prairie, publicado en el Texas Monthly y el libro de John Bloom y Jim Atkinson, Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs.

Quiénes actúan en Amor y Muerte

Además de Elizabeth Olsen en el rol de Candy Montgomery, actúan en la serie producida por HBO y disponible en Netflix:

  • Jesse Plemons como Allan Gore.
  • Lily Rabe como Betty Gore.
  • Patrick Fugit como Pat Montgomery.
  • Krysten Ritter como Sherry Cleckler.
  • Tom Pelphrey como Don Crowder.
Amor y muerte, miniserie de HBO en Netflix
Lily Rabe y Jesse Plemons. Foto: HBO

Otra miniserie sobre el caso de Candy Montgomery pero con Jessica Biel

Sobre estrenos casuales, el caso de la historia de Candy Montgomery tiene un punto. Es que, solo unos meses antes del lanzamiento de Amor y Muerte, Hulu estrenó Candy, una adaptación del mismo caso solo que protagonizada por Jessica Biel.

Candy, serie de Jessica Biel
Candy, serie de Jessica Biel sobre el caso de Candy Montgomery. Foto: HULU

No obstante, Candy destaca por una trama con otros tintes narrativos y más enfocados en la psicología de los personajes más allá de la historia en sí.

SeriesHBO
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Con diseño romano y vistas a un lago:así es por dentro la mansión francesa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

    Con diseño romano y vistas a un lago: así es por dentro la mansión francesa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

  2. “Outlander:Blood of My Blood” ya tiene fecha de estreno para su temporada 2 en Disney+

    “Outlander: Blood of My Blood” ya tiene fecha de estreno para su temporada 2 en Disney+

  3. Mia Khalifa explicó por qué critica a la Argentina:su fuerte descargo reavivó la polémica en redes

    Mia Khalifa explicó por qué critica a la Argentina: su fuerte descargo reavivó la polémica en redes

  4. Se filtró un audio de la prima de Thiago Medina ante la denuncia por abuso sexual:“Tenía 12 años”

    Se filtró un audio de la prima de Thiago Medina ante la denuncia por abuso sexual: “Tenía 12 años”

  5. Diseños únicos hechos a mano:así es “Cala”, el proyecto de joyas artesanales de Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos

    Diseños únicos hechos a mano: así es “Cala”, el proyecto de joyas artesanales de Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Paro nacional docente de este lunes 3 de agosto:el Gobierno exige un 75% de escuelas abiertas atado a la Reforma Laboral

Paro nacional docente de este lunes 3 de agosto: el Gobierno exige un 75% de escuelas abiertas atado a la Reforma Laboral

Renunció Leandro Petersen, el director de Marketing de la AFA:“Hoy cierro una etapa inolvidable en mi vida profesional y personal”

Visto bueno de Milei:Pampa Energía invertirá 2.700 millones de dólares en una planta de urea tras ser aprobada por el RIGI

¿Puede la ONU dejar sin efecto la condena a Cristina Kirchner? La discusión jurídica que divide a los expertos

Economía

Visto bueno de Milei:Pampa Energía invertirá 2.700 millones de dólares en una planta de urea tras ser aprobada por el RIGI

Visto bueno de Milei: Pampa Energía invertirá 2.700 millones de dólares en una planta de urea tras ser aprobada por el RIGI

Por qué el Ministerio de Economía salió a vender sus propios dólares para controlar el dólar sin tocar las reservas del Banco Central

Aumento para las Fuerzas Armadas:cuánto cobran el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en agosto de 2026

Fue pionera en el negocio de empanadas, intentó regresar y ahora acumula 230 cheques rebotados por cifra millonaria

Internacionales

Crisis migratoria:mientras crece el número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta, Italia cerró parcialmente sus fronteras

Crisis migratoria: mientras crece el número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta, Italia cerró parcialmente sus fronteras

Un argentino fue acusado de asesinar a una mujer en Málaga, habría intentado suicidarse después y ahora está detenido

Italia confirmó la suspensión de Schengen con España:cómo afecta al turismo, los viajes y qué consecuencias tendrá la medida

Duras palabras de Juan Román Riquelme por el rendimiento de Boca ante O’Higgins en la Sudamericana:“No te pueden hacer un gol de lateral”