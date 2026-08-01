Tiene solo 7 capítulos, está basada en hechos reales y es una de las mejores miniseries para ver en Netflix este fin de semana

Amor y muerte, serie de HBO en Netflix Foto: HBO

Buscar una serie para ver en Netflix puede resultar complejo debido a la gran cantidad de producciones del catálogo. Sin embargo, hay algunas historias que destacan por su guion, dirección y actuaciones. Una de ellas es Amor y muerte, una miniserie de solo 7 capítulos basada en hechos reales perfecta para ver en un fin de semana de tormentas como el que se avecina en algunas partes de la Argentina.

Creada por David E. Kelley (Big Little Lies y The Undoing) la serie sigue la vida de una ama de casa de la ciudad de Wylie en Texas aparentemente común llamada Candy Montgomery, interpretada por Elizabeth Olsen.

Como transcurre a fines de los años 70, a lo largo de los capítulos, los espectadores podrán encontrar referencias de aquella época como el estreno de Star Wars: El Imperio contraataca, seguida de una gran selección musical con temas de Nina Simone, Bee Gees, Carole King, Janis Joplin, Leo Sayer, Al Green, entre otros.

La historia de “Amor y muerte” y el macabro caso real que inspiró la serie

A sus 29 años, la vida de Candy está marcada por las tareas hogareñas, el cuidado de sus hijos y de su propio marido y el coro de la iglesia metodista a la que acude. Aburrida y en busca de una experiencia que pueda cambiar su vida para siempre, decide iniciar una aventura extramatrimonial con un compañero del coro de la parroquia llamado Allan, quien, a su vez, es esposo de su amiga, Betty Gore.

Elizabeth Olsen interpreta a Candy. Foto: HBO

Candy y Allan logran mantener en secreto su vínculo por, al menos, dos años. Sin embargo, ya habiendo finalizado esa relación, en 1980, Betty se entera y decide confrontar a su amiga. Durante ese enfrentamiento que ocurre en la casa de la esposa de Allan, Candy mata de 47 hachazos a la mujer y luego huye del lugar.

El drama criminal está basada en el caso policial real de Candy Montgomery, quien admitió haber matado a Betty Gore en un juicio hiper mediatizado a inicios de los años 80 en Estados Unidos. Sin embargo, dado que su defensa alegó “legítima defensa” ante un ataque repetido por parte de Gore, por decisión del jurado de Texas la mujer quedó libre y fue declarada “no culpable”.

La serie es una producción de HBO pero está disponible para ver en Netflix. Foto: HBO

David E. Kelley también utilizó para el guion de la miniserie los artículos periodísticos Love & Death in Silicon Prairie, publicado en el Texas Monthly y el libro de John Bloom y Jim Atkinson, Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs.

Quiénes actúan en Amor y Muerte

Además de Elizabeth Olsen en el rol de Candy Montgomery, actúan en la serie producida por HBO y disponible en Netflix:

Jesse Plemons como Allan Gore.

Lily Rabe como Betty Gore.

Patrick Fugit como Pat Montgomery.

Krysten Ritter como Sherry Cleckler.

Tom Pelphrey como Don Crowder.

Lily Rabe y Jesse Plemons. Foto: HBO

Otra miniserie sobre el caso de Candy Montgomery pero con Jessica Biel

Sobre estrenos casuales, el caso de la historia de Candy Montgomery tiene un punto. Es que, solo unos meses antes del lanzamiento de Amor y Muerte, Hulu estrenó Candy, una adaptación del mismo caso solo que protagonizada por Jessica Biel.

Candy, serie de Jessica Biel sobre el caso de Candy Montgomery. Foto: HULU

No obstante, Candy destaca por una trama con otros tintes narrativos y más enfocados en la psicología de los personajes más allá de la historia en sí.