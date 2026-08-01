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¿Sigue el alerta meteorológico? A qué hora dejará de llover en Buenos Aires y cuándo afloja la humedad

Tras un viernes marcado por precipitaciones intensas, humedad y temperaturas superiores a los 20 grados, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) precisó hasta cuándo se extenderán las tormentas y a partir de qué momento comenzará a mejorar el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El Servicio Meteorológico Nacional informó cuándo cederán las precipitaciones.
El Servicio Meteorológico Nacional informó cuándo cederán las precipitaciones. Foto: Canal 26
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Luego de un viernes atravesado por intensas lluvias, alta humedad y un ambiente pesado que superó los 20 °C, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio de condiciones climáticas de cara al fin de semana. Aunque el mal tiempo se mantendrá durante las primeras horas del sábado 1° de agosto, las precipitaciones comenzarán a ceder hacia la tarde.

De acuerdo con el reporte oficial del SMN, las condiciones de inestabilidad se extenderán hasta la primera mitad del sábado. Durante la madrugada se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%, vientos del sudoeste a 23-31 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h. La temperatura marcará 17 °C.

Continuarán las lluvias aisladas (probabilidad del 10% al 40%) con vientos sostenidos del sudoeste y ráfagas de hasta 50 km/h y la temperatura se ubicará en 16°. Por la tarde, la probabilidad de precipitaciones disminuirá a 0%, el cielo estará parcialmente nublado, el viento rotará al sector sur a menor intensidad (13-22 km/h) y se alcanzará la máxima será de 19 °C.

Lluvias
Lluvia en el AMBA Foto: Archivo NA

¿Cuándo afloja la humedad? El pronóstico del clima para los próximos días

Con el cese de las lluvias a partir de la tarde del sábado y la rotación del viento hacia el sector sur, la humedad comenzará a descender de forma paulatina dejando atrás la sensación de ambiente pesado que predominó al cierre de julio.

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A partir del domingo 2 de agosto, los valores térmicos mostrarán marcas más templadas y estables en el inicio de la semana manteniéndose por debajo de los 20 °C:

  • Domingo 2: mínima de 10 ° y máxima de 15 °.
  • Lunes 3 y martes 4: mínimas de 10 ° a 11 ° y máximas de 17°.
  • Miércoles 5 y jueves 6: las temperaturas oscilarán entre los 11° de mínima y alcanzarán nuevamente los 19° hacia el jueves con condiciones generales de buen tiempo.

Recomendaciones ante lluvias y tormentas fuertes

Ante la posibilidad de tormentas intensas, es clave tomar medidas simples para reducir riesgos:

  • No sacar la basura, ya que puede tapar desagües y favorecer anegamientos.
  • Retirar objetos sueltos de balcones, patios y terrazas para evitar que sean arrastrados por el viento.
  • Evitar circular por calles inundadas o zonas con acumulación de agua.
  • Desconectar artefactos eléctricos si hay tormenta eléctrica intensa.
  • Permanecer lejos de ventanas, árboles, postes y cables durante el momento más fuerte del temporal.
  • No refugiarse bajo estructuras precarias ni permanecer al aire libre si hay actividad eléctrica.

Tormentas en el AMBA: qué tener en cuenta para las próximas horas

El dato central de la jornada es que las lluvias más fuertes llegarían entre la tarde y la noche, con mayor riesgo durante las últimas horas del viernes. La combinación de abundante caída de agua, ráfagas intensas, actividad eléctrica y posible granizo convierte al evento en uno de los momentos climáticos más relevantes de la semana para Buenos Aires.

Por eso, quienes viven o circulan por el AMBA deberían organizar sus actividades con anticipación, evitar traslados innecesarios en el horario de mayor intensidad y seguir de cerca las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

LluviasAlerta epidemiológicoTormentasClimaServicio Meteorológico Nacional
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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