Cómo hacer para eliminar la humedad de las paredes en pocos pasos y sin gastar de más

Cómo hacer para eliminar la humedad de las paredes, sin gastar de más. Foto: Foto: Gemini

El frío y las lluvias suele traer consigo un problema clásico en los hogares: la humedad en paredes y techos. Además de afectar la estética y generar olores desagradables, el moho puede provocar alergias y problemas respiratorios si no se trata a tiempo.

Muchos intentan tapar las manchas con pintura o recurren a la lavandina, pero estos métodos solo resuelven el problema de forma superficial. La lavandina aclara la mancha, pero no elimina la raíz del hongo, y pintar encima sin tratar la zona apenas disimula el daño por unas semanas.

Cómo eliminar las manchas de humedad con 2 ingredientes

Existe una alternativa casera, económica y ecológica que permite erradicar el moho y las manchas de humedad usando solo vinagre blanco y bicarbonato de sodio.

La mezcla de vinagre y bicarbonato es ideal para eliminar la humedad de las paredes. Foto: Foto: Gemini

El vinagre blanco, gracias a su acidez, penetra en las capas porosas de la pared y ataca la estructura de los hongos, evitando que vuelvan a aparecer. Por su parte, el bicarbonato de sodio actúa como un limpiador suave, absorbe la humedad y neutraliza los olores a encierro.

A diferencia de los productos químicos agresivos, esta combinación no deja vapores tóxicos y es segura para hogares con niños o mascotas. Además, si se aplica correctamente, no daña la pintura ni el acabado de los muros.

Paso a paso: cómo aplicar el truco en casa

Para poner en práctica este método solo se necesitan guantes, un rociador, una esponja o cepillo suave y un trapo seco.

Limpiar la superficie: Retirar el polvo o la pintura suelta con un paño seco o un cepillo blando. Aplicar vinagre: Rociar vinagre blanco puro sobre la zona afectada. Dejar actuar: Esperar entre 30 y 60 minutos para que el ácido penetre y destruya el moho. Potenciar con bicarbonato: Si la mancha persiste, preparar una pasta de bicarbonato y agua (o vinagre) y frotar suavemente con una esponja. Enjuagar y secar: Limpiar el exceso con un trapo húmedo y secar bien la zona para evitar que la humedad regrese.

Consejos para evitar que la humedad vuelva a aparecer

Eliminar la mancha es solo el primer paso. Para mantener las paredes libres de humedad durante todo el año, es clave: