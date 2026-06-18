Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

¿Lo harías?: el truco del papel aluminio para no pasar frío durante el invierno

Con la llegada del invierno, se hizo viral este truco casero para mantener siempre los pies calentitos. ¿Cómo funciona?

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Plantillas con papel aluminio
Plantillas con papel aluminio Foto: Grok IA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cuando comienza el invierno y las temperaturas comienzan a bajar, una de las molestias más frecuentes del invierno es la sensación de tener los pies fríos. Y aunque existen medias térmicas, calzados gruesos o baños bien calientes, existe un excelente truco casero que ganó popularidad en redes sociales por ser económico, fácil de aplicar y requerir un elemento que casi todos tienen en la cocina: el papel aluminio.

Esta técnica consiste, sencillamente, en colocar una lámina de aluminio dentro de las zapatillas o zapatos, debajo de la plantilla o entre el calzado y la media. Según quienes la utilizan, ayuda a crear una barrera aislante que reduce el frío que asciende desde el suelo, especialmente en superficies de cerámica, mosaico o cemento.

Plantillas con papel aluminio Foto: Grok IA

La explicación está relacionada con las propiedades térmicas del aluminio. Este material actúa como una barrera que ayuda a reflejar parte del calor corporal y a reducir la transferencia de frío proveniente del suelo. Por ese motivo, algunas personas colocan una capa de papel aluminio dentro del calzado para intentar conservar mejor la temperatura de los pies.

Según los que probaron este hack, es especialmente útil para quienes pasan varias horas de pie, caminan sobre pisos muy fríos durante el invierno o tienen mala circulación, ya que al disminuir el contacto directo con superficies heladas, se genera una sensación de mayor confort térmico.

Contenido Recomendado

Sin entrar en obra:cómo hacer que una casa pequeña parezca más grande con pequeños cambios decorativos

Sin entrar en obra: cómo hacer que una casa pequeña parezca más grande con pequeños cambios decorativos

Disimulan canas y rejuvenecen el rostro:los secretos de los peluqueros para quitarle años a mujeres de 50 años

Disimulan canas y rejuvenecen el rostro: los secretos de los peluqueros para quitarle años a mujeres de 50 años

Pas a paso: cómo poner el papel aluminio en el calzado para combatir el invierno

Aplicar este método es muy sencillo:

  • Retirar la plantilla del zapato o zapatilla.
  • Cortar una lámina de papel aluminio con la forma aproximada de la plantilla.
  • Colocar el aluminio dentro del calzado.
  • Volver a ubicar la plantilla encima.
  • Utilizar medias secas y calzado cómodo para obtener mejores resultados.

Muchas personas complementan este truco con medias térmicas o de lana para potenciar el efecto aislante durante los días más fríos.

Aunque el truco se popularizó en redes sociales y medios de distintos países, algunos especialistas advierten que no debe considerarse una solución milagrosa. De hecho, se dice que el papel aluminio por sí solo no genera calor y que, en determinadas condiciones, hasta podría favorecer la acumulación de humedad en el calzado.

Plantillas con papel aluminio Foto: Grok IA

Por ese motivo, los expertos recomiendan utilizarlo únicamente como una ayuda complementaria y prestar atención a otros factores que influyen en la temperatura de los pies, como el tipo de calzado, la circulación sanguínea y el uso de medias adecuadas.

Tendencia
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Lo último
También podría interesarte
Política

Javier Milei retoma las giras por el interior del país:volverá a Rosario por el Día de la Bandera

Javier Milei retoma las giras por el interior del país: volverá a Rosario por el Día de la Bandera

Diego Guelar afirmó que la advertencia de Trump a Irán busca garantizar la reapertura de Ormuz y bajar el precio del petróleo

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

El Ejército Argentino acelera la compra de los helicópteros Black Hawk:¿qué uso les dará a estas potentes aeronaves?

Economía

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

La inflación mayorista se desaceleró al 2,5% en mayo:acumula 34,5% en los últimos doce meses

Canasta de crianza:cuánto cuesta mantener un hijo en Argentina, según el informe del INDEC

Jubilados:cómo consultar y descargar el recibo de haberes desde la app Mi ANSES

Internacionales

El régimen norcoreano reiteró que su estatus nuclear es “irreversible” desafiando a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos

El régimen norcoreano reiteró que su estatus nuclear es “irreversible” desafiando a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos

La “torre Jenga” de Nueva York:el rascacielos de 60 pisos con diseño único que rompe las reglas de la arquitectura

Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo de paz de manera electrónica:entró en vigor de forma inmediata

Descubierto en Estambul:cómo es el misterioso túnel de 160 metros que reescribe 15 siglos de historia