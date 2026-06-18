¿Lo harías?: el truco del papel aluminio para no pasar frío durante el invierno

Plantillas con papel aluminio Foto: Grok IA

Cuando comienza el invierno y las temperaturas comienzan a bajar, una de las molestias más frecuentes del invierno es la sensación de tener los pies fríos. Y aunque existen medias térmicas, calzados gruesos o baños bien calientes, existe un excelente truco casero que ganó popularidad en redes sociales por ser económico, fácil de aplicar y requerir un elemento que casi todos tienen en la cocina: el papel aluminio.

Esta técnica consiste, sencillamente, en colocar una lámina de aluminio dentro de las zapatillas o zapatos, debajo de la plantilla o entre el calzado y la media. Según quienes la utilizan, ayuda a crear una barrera aislante que reduce el frío que asciende desde el suelo, especialmente en superficies de cerámica, mosaico o cemento.

Plantillas con papel aluminio Foto: Grok IA

La explicación está relacionada con las propiedades térmicas del aluminio. Este material actúa como una barrera que ayuda a reflejar parte del calor corporal y a reducir la transferencia de frío proveniente del suelo. Por ese motivo, algunas personas colocan una capa de papel aluminio dentro del calzado para intentar conservar mejor la temperatura de los pies.

Según los que probaron este hack, es especialmente útil para quienes pasan varias horas de pie, caminan sobre pisos muy fríos durante el invierno o tienen mala circulación, ya que al disminuir el contacto directo con superficies heladas, se genera una sensación de mayor confort térmico.

Pas a paso: cómo poner el papel aluminio en el calzado para combatir el invierno

Aplicar este método es muy sencillo:

Retirar la plantilla del zapato o zapatilla.

Cortar una lámina de papel aluminio con la forma aproximada de la plantilla.

Colocar el aluminio dentro del calzado.

Volver a ubicar la plantilla encima.

Utilizar medias secas y calzado cómodo para obtener mejores resultados.

Muchas personas complementan este truco con medias térmicas o de lana para potenciar el efecto aislante durante los días más fríos.

Aunque el truco se popularizó en redes sociales y medios de distintos países, algunos especialistas advierten que no debe considerarse una solución milagrosa. De hecho, se dice que el papel aluminio por sí solo no genera calor y que, en determinadas condiciones, hasta podría favorecer la acumulación de humedad en el calzado.

Plantillas con papel aluminio Foto: Grok IA

Por ese motivo, los expertos recomiendan utilizarlo únicamente como una ayuda complementaria y prestar atención a otros factores que influyen en la temperatura de los pies, como el tipo de calzado, la circulación sanguínea y el uso de medias adecuadas.