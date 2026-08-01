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La manicura inspirada en el café que será furor en 2026: elegante, brillante y combina con todo

Las uñas vainilla latte se posicionan como una de las tendencias más grandes del año. Con un acabado glaseado y tonos invernales, este diseño se posiciona entre los preferidos del look elegante.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Uñas vainilla latte
Uñas vainilla latte Foto: Pinterest
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La manicura es una parte muy importante de la belleza femenina y, en las redes sociales, creció una tendencia que pronto se volvió viral: las uñas vanilla latte. Inspirada en los tonos cremosos de un café con leche de vainilla, esta tendencia apuesta por uñas elegantes, luminosas y con un acabado glaseado que transmite una estética de lujo silencioso.

Después del furor de las glazed donut nails y las soap nails, el universo de las manicuras minimalistas suma una nueva protagonista. La versión vainilla latte conserva el brillo característico del efecto espejo, pero reemplaza los blancos intensos por una paleta de cremas, beige cálidos y vainillas que resultan más naturales y sofisticados.

Uñas vainilla latte Foto: Pinterest

El resultado son uñas delicadas, versátiles y fáciles de combinar, ideales tanto para el día a día como para eventos especiales. No sorprende que celebridades e influencers ya las hayan convertido en uno de los diseños más pedidos de la temporada.

Cómo lograr la manicura vanilla latte

  • Aplicar una base fortalecedora.
  • Elegir un esmalte en tonos vainilla, crema, beige claro o nude cálido.
  • Incorporar una capa de polvo cromado o efecto perlado muy suave.
  • Sellar con un top coat de alto brillo para potenciar el acabado glaseado.

También puede realizarse con esmalte tradicional, semipermanente o gel, dependiendo de la duración que se busque.

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Uñas vainilla latte Foto: Pinterest

¿A quién favorece la tendencia de las uñas vainilla latte?

Una de las razones más fuertes por las cuales este tipo de manicura se volvió tendencia, es gracias a que favorece a todos los tonos de piel. De hecho, los tonos vainilla aportan luminosidad a las manos y generan un efecto visual elegante sin llamar demasiado la atención. Además, ayudan a estilizar los dedos y combinan con cualquier estilo de ropa, desde looks casuales hasta los más sofisticados.

Funciona especialmente bien en uñas cortas y redondeadas, almendradas, ovaladas co soft square (cuadradas con bordes suaves) y es ideal para eventos, casamientos y reuniones importantes.

Uñas vainilla latte Foto: Pinterest

Los expertos en belleza coinciden en que las uñas naturales seguirán marcando el rumbo de las tendencias durante 2026. Dentro de ese escenario, la vanilla latte aparece como una evolución de las clásicas uñas glaseadas creadas por la nail artist Zola Ganzorigt, responsable de popularizar este acabado entre celebridades como Hailey Bieber, que siempre marca tendencia en la moda contemporánea. En su nueva versión, incorpora tonos vainilla y café con leche para lograr un efecto todavía más cálido y sofisticado.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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