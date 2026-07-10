Por qué recomiendan poner una bola de papel aluminio en la lavadora y para qué sirve

Papel aluminio dentro del lavarropas Foto: Gemini IA

Las soluciones simples para el hogar suelen convertirse en las más comentadas en las redes sociales. Además de facilitar algunas tareas cotidianas, muchas veces prometen ahorrar tiempo y dinero. En los últimos meses, una práctica llamó especialmente la atención de los usuarios: colocar una bola de papel aluminio dentro del lavarropas durante el ciclo de lavado.

Aunque a primera vista puede parecer un truco extraño, quienes lo ponen en práctica aseguran que ayuda a reducir uno de los inconvenientes más habituales después de lavar la ropa: la electricidad estática. Además, se trata de un método sencillo, económico y fácil de aplicar.

Papel aluminio dentro del lavarropas Foto: Gemini IA

Papel aluminio dentro del lavarropas: para qué sirve este truco viral

El principal motivo por el que algunas personas colocan bollitos de papel aluminio en el lavarropas está relacionado con la electricidad estática que se acumula en las prendas. Después del lavado y el secado, es habitual que algunas piezas de ropa se peguen entre sí, atraigan pelusas y polvo o incluso produzcan pequeñas descargas al entrar en contacto con otras superficies.

Este fenómeno suele ser más frecuente en tejidos sintéticos, como el poliéster, el nylon y determinadas mezclas textiles, ya que sus fibras favorecen la acumulación de cargas eléctricas durante el lavado, el centrifugado y el secado.

Según quienes recomiendan este método, el papel aluminio ayudaría a disminuir la estática en las prendas, haciendo que la ropa salga menos cargada y evitando que las fibras y las pelusas se adhieran con facilidad.

Papel aluminio dentro del lavarropas Foto: Gemini IA

Cuáles son los factores que influyen en la electricidad estática de la ropa

Más allá del uso del papel aluminio, la aparición de electricidad estática depende de diversos factores que pueden variar en cada lavado. Entre los principales se encuentran:

El tipo de tejido utilizado.

La humedad del ambiente.

La duración del secado.

La presencia de prendas sintéticas.

La temperatura empleada durante el lavado.

Las condiciones climáticas.

Por este motivo, los resultados del truco pueden variar según las características de las prendas y el entorno. Sin embargo, la creciente popularidad de esta práctica demuestra que los consejos de limpieza más sencillos siguen despertando interés y ganando espacio en las redes sociales.

Papel aluminio Foto: Grok IA

Papel aluminio en forma de vaso: el truco que podría salvar el desagüe de tu cocina

Luego de cocinar, desechar el aceite siempre genera dudas, ya que, para muchos, tirarlo por el desagüe podría generar obstrucciones en la cañería, mientras que, para otros, funciona como un “destapador natural”. Otra forma de desecharlo podría no contaminar el medio ambiente y por eso, un truco infalible recorrió las redes sociales para terminar con este dilema: usar papel aluminio en forma de vaso.

El método consiste en moldear el papel aluminio para crear un pequeño recipiente dentro del desagüe de la bacha. Así, el aceite usado se deposita en ese “vasito” improvisado, evitando que llegue a las cañerías y permitiendo desecharlo correctamente junto con servilletas absorbentes.

Este sencillo truco permite proteger las cañerías de la cocina, aprovechar el aceite usado y reducir los problemas de limpieza.Aunque puede generar un pequeño gasto extra en papel aluminio y servilletas, muchos usuarios lo consideran una solución práctica y rápida para evitar obstrucciones y mantener la cocina en orden.