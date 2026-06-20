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Ni mantas ni estufas: cuál es la mejor forma de dormir en invierno sin pasar frío ni gastar de más

Durante los meses de invierno, la elección de las sábanas puede marcar una gran diferencia en el descanso. Cuál es la mejor para no pasar frío y garantizar el confort durante toda la noche.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Cuáles son las sábanas que debemos usar en el invierno
Cuáles son las sábanas que debemos usar en el invierno Foto: Freepik.
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Cuando la temperatura baja, muchas personas recurren a frazadas gruesas, acolchados pesados o incluso calefacción dentro de la habitación que podría ser insegura con tal de mantenerse cómodos y calientes toda la noche. Sin embargo, hay un elemento que es fundamental para mantener la sensación de calor: las sábanas.

Esto sucede debido a que el tejido entra en contacto directo con la piel y eso influye tanto en la temperatura corporal, como en el descanso. Por eso, elegir el material adecuado puede ayudar a dormir mejor sin necesidad de aumentar excesivamente la calefacción o sumar más capas de abrigo.

Sábanas de franela Foto: Pinterest

Aunque las sábanas de algodón y microfibra continúan siendo las más utilizadas en los hogares, los especialistas en descanso destacan una alternativa que se volvió cada vez más popular durante el invierno por su capacidad para conservar el calor.

La franela, la mejor aliada para las noches frías

Entre los distintos tejidos disponibles en el mercado, la franela suele ser considerada una de las mejores opciones para el invierno. Este material se caracteriza por su textura suave y ligeramente afelpada, que ayuda a retener el calor corporal y genera una sensación de abrigo inmediata al acostarse.

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A diferencia de otras telas que pueden sentirse frías al primer contacto, la franela mantiene una temperatura más agradable y confortable, algo especialmente valorado durante las noches más gélidas. Además, su capacidad aislante permite conservar el calor y la suavidad, convirtiéndola en una alternativa ideal para no sentir frío mientras dormimos.

El algodón es uno de los materiales más apreciados por su transpirabilidad y comodidad. Sin embargo, muchas de sus versiones están diseñadas para favorecer la circulación del aire, una característica muy útil en verano pero menos eficiente durante el invierno.

Sábanas de franela Foto: Pinterest

Qué otros métodos pueden utilizarse para dormir calentitos en invierno

Más allá de las sábanas, existen otros hábitos que pueden contribuir a un descanso más confortable en invierno:

  • Mantener la habitación a una temperatura agradable, sin exceso de calefacción.
  • Utilizar acolchados o mantas que permitan conservar el calor sin generar exceso de peso.
  • Ventilar el dormitorio durante algunos minutos cada día para renovar el aire.
  • Elegir pijamas confeccionados con tejidos cálidos y transpirables.
  • Evitar el uso de dispositivos electrónicos justo antes de dormir.
Sábanas de franela Foto: Pinterest

La combinación de una buena ropa de cama y un ambiente adecuado puede marcar la diferencia durante los meses más fríos. En ese sentido, las sábanas de franela se posicionan como una de las opciones más eficaces para quienes buscan mantenerse abrigados y disfrutar de un descanso reparador durante el invierno.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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