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El truco del papel burbuja en las paredes que ayuda a detectar humedad antes de que sea tarde

Con este método casero es posible diferenciar si el problema se debe a una filtración o a la condensación, dos de las causas más comunes de humedad durante el invierno.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Pegar papel burbuja en las paredes: el método casero que revela un problema oculto del hogar
Pegar papel burbuja en las paredes: el método casero que revela un problema oculto del hogar Foto: Gemini IA
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Durante el invierno, las bajas temperaturas favorecen la aparición de humedad en las paredes. Este problema es uno de los más comunes en los hogares y, en muchos casos, las primeras señales pasan desapercibidas, pero pronto aparecen las manchas, la pintura descascarada y hasta el moho.

No todo está perdido, ya que existe un truco casero muy simple que puede ayudar a detectar el origen del problema antes de que los daños sean mayores. Solo hace falta un trozo de papel burbuja y un poco de cinta adhesiva para comprobar si la humedad proviene del interior de la vivienda o de filtraciones externas.

Pegar papel burbuja en las paredes: el método casero que revela un problema oculto del hogar Foto: Gemini IA

Se trata de una prueba que puede realizarse en pocos minutos y que resulta especialmente útil durante el invierno, cuando la condensación aumenta por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la casa.

¿Para qué sirve pegar papel burbuja en una pared?

El objetivo de este método es identificar la procedencia de la humedad. Para hacerlo, hay que cortar un trozo de papel burbuja y fijarlo completamente sobre una pared donde se sospeche que existe humedad, sellando bien los bordes con cinta adhesiva para evitar el ingreso de aire.

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Después de 24 a 48 horas, se debe retirar o inspeccionar el plástico; si aparecen gotas de agua en la parte que mira hacia la pared, es probable que exista una filtración o humedad proveniente del muro.

Si la humedad se forma en la cara externa del papel burbuja, el problema suele deberse a la condensación generada por el vapor de agua presente en el ambiente. Esta diferencia es clave para determinar cuál será la solución más adecuada y evitar reparaciones innecesarias.

Pegar papel burbuja en las paredes: el método casero que revela un problema oculto del hogar Foto: Gemini IA

Cuándo conviene hacer esta prueba durante el invierno

Los especialistas recomiendan realizar este procedimiento durante los días más fríos del invierno, cuando la calefacción permanece encendida durante varias horas y la diferencia térmica entre el interior y el exterior es mayor.

También es conveniente hacerlo después de jornadas lluviosas o en ambientes donde suele acumularse humedad, como baños, cocinas, lavaderos o habitaciones con poca ventilación. Además, una vez identificado el problema, es importante tomar esta medida para evitar que la humedad en las paredes siga avanzando.

Algunas recomendaciones son:

  • Ventilar los ambientes todos los días, incluso durante el invierno.
  • Evitar secar ropa dentro de la vivienda sin una correcta circulación de aire.
  • Revisar techos, cañerías y posibles filtraciones.
  • Utilizar extractores en baños y cocinas cuando sea posible.
  • Mantener una temperatura interior estable para reducir la condensación.

Detectar la humedad a tiempo no solo ayuda a conservar las paredes en buen estado, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire dentro del hogar y prevenir la aparición de moho, un problema que puede afectar tanto la vivienda como la salud de quienes viven en ella.

CasaInviernoTips
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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