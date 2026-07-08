Adiós al shampoo: qué es el método no-poo y por qué gana seguidores en el cuidado del cabello

Lavarse el pelo. Foto: Freepik.

En el mundo del cuidado capilar cada vez hay más rutinas que apuestan por ingredientes naturales para el cabello con el objetivo de reducir los productos químicos. Por eso, muchos usuarios recomiendan el método “no-poo”, una tendencia que propone lavarse el pelo sin necesidad de utilizar shampoo y acondicionador.

El nombre proviene del inglés y significa literalmente “sin shampoo” y la premisa es sencilla: permitir que el cuero cabelludo conserve sus aceites naturales y aprovechar la humectación propia del pelo, evitando el uso frecuente de productos que podrían alterar ese equilibrio.

Lavarse el pelo. Foto: Freepik.

Aunque el método tiene cada vez más seguidores, no existe una única forma de aplicarlo. La rutina puede adaptarse según las preferencias personales y las características de cada tipo de cabello.

Método no-poo: por qué es tan popular y cómo funciona

El método no-poo busca minimizar el uso de productos convencionales para que el cuero cabelludo mantenga sus mecanismos naturales de hidratación y regulación de la grasa. Según los que utilizan este método, el cabello puede llegar a recuperar progresivamente el equilibrio natural y disminuir la dependencia de productos cosméticos.

Sin embargo, los especialistas en peluquería señalan que la adaptación puede llevar un tiempo y que los resultados pueden variar de una persona a otra según el tipo de pelo y las necesidades del cuero cabelludo.

Lavar el pelo sin shampoo

Además, hay tres formas de lavarse el pelo sin necesidad de utilizar shampoo:

Solo con agua: es la alternativa más simple. Durante la ducha se masajea y frota el cuero cabelludo de la misma manera que en un lavado convencional, pero utilizando únicamente agua.

Con bicarbonato de sodio: otra opción consiste en disolver una cucharada de bicarbonato de sodio en una taza de agua. Luego, la mezcla se vierte sobre el cuero cabelludo, se masajea suavemente y finalmente se enjuaga.

Con vinagre de manzana: en este caso, se siguen los pasos anteriores y, antes del enjuague final, se aplica una mezcla de agua y vinagre de manzana sobre el cabello. Muchas personas que utilizan esta técnica aseguran que el pelo queda limpio, suave y con mayor brillo.

Cuidado del pelo. Foto: Magnific

Cuáles son los beneficios que se le atribuyen al método no-poo

Entre los principales beneficios que destacan quienes practican el método no-poo se encuentra la posibilidad de mantener un equilibrio más natural del cuero cabelludo.

Además, al reducir el uso habitual de determinados productos, algunas personas afirman que el cabello se vuelve más suave, presenta menos frizz y conserva mejor su hidratación natural.

De todos modos, los especialistas recomiendan prestar atención a las necesidades de cada tipo de pelo. Mientras algunas personas pueden sentirse cómodas con esta técnica, otras podrían requerir productos específicos para mantener la salud del cuero cabelludo y del pelo.