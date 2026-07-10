Incendios en España en medio de la ola de calor: al menos 11 muertos, más de 50 heridos y cientos de evacuados en Andalucía

Incendios en España. Foto: EFE.

Dos incendios forestales de gran magnitud mantienen en vilo al sur de España y provocaron una tragedia en la comunidad autónoma de Andalucía. Los focos, localizados en las provincias de Almería y Málaga, dejaron hasta el momento un saldo de al menos 11 personas fallecidas, más de 50 heridas, cientos de evacuados y cerca de una veintena de desaparecidos, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para contener el avance de las llamas.

Incendios forestales en España. Video: EFE.

El incendio comenzó durante la tarde del jueves y rápidamente se expandió debido a las altas temperaturas, la baja humedad y las fuertes ráfagas de viento, condiciones propias de la intensa ola de calor que afecta a gran parte del país. Ante la magnitud del desastre, las autoridades desplegaron un importante operativo con más de 200 efectivos especializados, además de aviones y helicópteros hidrantes y brigadas terrestres.

Incendios en España. Foto: EFE.

Uno de los focos más críticos se desarrolla en una zona boscosa próxima a la localidad turística de Los Gallardos, en Almería, donde el fuego avanzó con gran velocidad y sorprendió a residentes y visitantes.

Incendios en España. Foto: EFE.

Hay que lamentar 11 fallecidos por los incendios

Las autoridades regionales informaron que varias de las víctimas murieron mientras intentaban escapar por sus propios medios, pese a las recomendaciones oficiales de permanecer en lugares seguros hasta recibir instrucciones de evacuación. Algunos quedaron atrapados dentro de sus vehículos cuando las llamas rodearon las rutas.

Incendios forestales en España. Video: Reuters.

Entre los fallecidos se encuentran cuatro personas que murieron en el interior de un automóvil, que presuntamente pertenecía a ciudadanos británicos. Otras siete víctimas fueron halladas sin vida tras abandonar sus vehículos e intentar huir a pie por caminos no contemplados dentro de los protocolos de emergencia.

Incendios en España. Foto: EFE.

Además de las víctimas fatales, decenas de personas fueron atendidas por quemaduras e inhalación de humo, mientras continúan las tareas de búsqueda para localizar a los desaparecidos.

Incendios forestales en España. Video: Reuters.

La emergencia también afectó seriamente la circulación. La carretera N-340A permanece cerrada en distintos tramos cercanos a las zonas afectadas, mientras que la autovía A-7, que había sido interrumpida parcialmente por precaución, fue reabierta durante la madrugada tras mejorar las condiciones de seguridad.

El servicio de emergencias 112 Andalucía informó que recibió más de 150 llamadas relacionadas con los incendios desde el inicio del operativo. Las primeras investigaciones apuntan a que el fuego podría haberse originado por la caída de un cable eléctrico cerca de una ruta, aunque las causas aún son materia de investigación.

Incendios en España. Foto: EFE.

Los incendios se producen en medio de una de las olas de calor más intensas de los últimos años en España. Las elevadas temperaturas y la sequedad del terreno incrementan el riesgo de nuevos focos. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), durante 2025 el fuego arrasó más de 393.000 hectáreas en el país, uno de los peores registros de las últimas décadas, reflejando el creciente impacto de los eventos climáticos extremos sobre la región.