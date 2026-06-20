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Pocos lo saben: cuáles son los alimentos que nunca se deben envolver en papel aluminio

Se trata de uno de los aliados más utilizados en la cocina para conservar las comidas en buen estado. Sin embargo, no todos los productos deberían almacenarse en este material.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Papel aluminio
Papel aluminio Foto: Grok IA
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El papel aluminio es uno de los elementos más utilizado en los hogares argentinos, ya que se utiliza para cocinar, cubrir recipientes y conservar sobras en la heladera gracias a su practicidad y capacidad para proteger los alimentos del aire y la humedad.

Sin embargo, no siempre es la mejor opción, ya que algunos alimentos requieren de condiciones especiales de almacenamiento y, al ser envueltos en papel aluminio, pueden llegar a deteriorarse más rápido o convertirse en un ambiente propicio para el crecimiento de microorganismos.

Papel aluminio. Foto: Freepik

Cuáles son los 4 alimentos que no pueden envolverse en papel aluminio

Especialistas en seguridad alimentaria recomiendan prestar atención a qué tipo de comida se guarda en este material para evitar riesgos innecesarios para la salud.

Papas cocidas

Las papas cocidas son uno de los alimentos que no deberían almacenarse directamente en papel aluminio. Cuando se envuelven mientras aún conservan humedad y temperatura, pueden favorecer el desarrollo de bacterias peligrosas.

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Además, el aluminio no permite una correcta circulación del aire, lo que puede acelerar el deterioro del producto si no se refrigera adecuadamente.

Papel aluminio Foto: Grok IA

Alimentos con alto contenido ácido

Tomates, salsas de tomate, cítricos y otros alimentos ácidos tampoco son buenos candidatos para el papel aluminio.

La acidez puede reaccionar con el metal y provocar alteraciones en el sabor, la textura e incluso en la apariencia de los alimentos. Por esta razón, los expertos recomiendan utilizar recipientes de vidrio o plástico aptos para alimentos.

Carnes y pescados sobrantes

Aunque muchas personas los envuelven en aluminio para guardarlos en la heladera, las carnes y pescados cocidos se conservan mejor en recipientes herméticos.

El papel aluminio no siempre sella completamente el alimento, permitiendo el ingreso de aire y favoreciendo la proliferación de bacterias si la temperatura de conservación no es la adecuada. Además, puede absorber olores de otros productos almacenados en el refrigerador.

Papel aluminio Foto: Grok IA

Frutas cortadas

Las frutas ya cortadas, especialmente aquellas con alto contenido de agua como melón, sandía, ananá o cítricos, tampoco deberían envolverse directamente en papel aluminio.

La humedad acumulada puede acelerar su deterioro y afectar tanto su sabor como su textura. En estos casos, los recipientes herméticos son una alternativa mucho más segura y eficaz.

Cómo conservar correctamente los alimentos

Los especialistas recomiendan utilizar recipientes de vidrio o plástico con cierre hermético para almacenar sobras y alimentos frescos. Estos envases ayudan a mantener la temperatura adecuada, evitan la contaminación cruzada y prolongan la vida útil de los productos.

El papel aluminio sigue siendo útil para muchas tareas en la cocina, especialmente durante la cocción. Sin embargo, conocer sus limitaciones es fundamental para evitar errores que puedan comprometer la calidad de los alimentos y la seguridad alimentaria en el hogar.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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