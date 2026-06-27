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Por qué recomiendan llevar lentejas envueltas en papel aluminio en la cartera, según el Feng Shui

Esta práctica es especial para aquellos que buscan realizarse económicamente y potenciar sus oportunidades laborales. ¿Cómo se hace?

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Qué significa llevar lentejas envueltas en papel aluminio dentro de la billetera
Qué significa llevar lentejas envueltas en papel aluminio dentro de la billetera Foto: Feng Shui
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El Feng Shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios para favorecer el bienestar y el flujo de la energía, cuenta con numerosos rituales destinados a atraer la abundancia y la prosperidad. Entre ellos, uno de los más populares consiste en llevar un pequeño paquete de lentejas envuelto en papel aluminio dentro de la cartera, la billetera, la mochila o incluso el equipaje de mano del avión.

Para muchas personas, se trata de un amuleto que es símbolo de prosperidad y una forma de reforzar la intención de mejorar su economía. Según esta creencia, las lentejas representan el crecimiento y la abundancia, mientras que el papel aluminio actúa como un elemento de protección de esa energía.

Qué significa llevar lentejas envueltas en papel aluminio dentro de la billetera Foto: Feng Shui

Además del ritual, quienes siguen el Feng Shui sostienen que mantener la cartera ordenada, limpia y en buen estado también es fundamental para favorecer el ingreso de nuevas oportunidades económicas.

Lentejas envueltas en papel aluminio: por qué son tan importantes para el Feng Shui

Dentro del Feng Shui, las lentejas son consideradas un símbolo de prosperidad desde hace siglos. Su forma y la gran cantidad de granos que contiene cada porción se relacionan con la multiplicación de los recursos y la abundancia.

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Por esa razón, muchas personas las utilizan como un amuleto para acompañar nuevos proyectos, entrevistas laborales, reuniones importantes o cualquier situación en la que busquen atraer estabilidad económica y nuevas oportunidades. Se trata de una práctica simbólica y espiritual, basada en creencias tradicionales y no en resultados comprobados científicamente.

Según esta tradición, además, el papel aluminio cumple la función de proteger la energía que representan las lentejas y evitar que se disperse. El paquete debe quedar completamente cerrado para simbolizar el resguardo de la prosperidad y la protección del dinero. Algunas personas incluso agregan un hilo o una cinta roja alrededor del envoltorio, ya que este color está asociado con la buena fortuna y la energía positiva dentro del Feng Shui.

Qué significa llevar lentejas envueltas en papel aluminio dentro de la billetera Foto: Feng Shui

Cómo hacer el ritual paso a paso

Para quienes desean incorporar esta práctica, el procedimiento es muy sencillo:

  • Elegir un puñado de lentejas secas, limpias y en buen estado.
  • Cortar un trozo de papel aluminio lo suficientemente grande para cubrirlas por completo.
  • Colocar las lentejas en el centro y envolverlas hasta formar un pequeño paquete bien cerrado.
  • Si se desea, atar el envoltorio con una cinta roja para reforzar su simbolismo.
  • Sostener el paquete entre las manos durante unos segundos y concentrarse en la intención de atraer prosperidad, estabilidad económica o nuevas oportunidades.
  • Guardarlo dentro de la cartera o la billetera, preferentemente en el compartimento donde se lleva el dinero.
Qué significa llevar lentejas envueltas en papel aluminio dentro de la billetera Foto: Feng Shui

Los especialistas en Feng Shui señalan que este tipo de prácticas funcionan como recordatorios simbólicos de los objetivos personales y económicos de cada persona.

Más allá de las creencias, destacan que mantener hábitos como el orden, el cuidado de la billetera y una actitud consciente frente al dinero también forman parte de la filosofía de esta disciplina milenaria.

Así, llevar lentejas envueltas en papel aluminio se convirtió en uno de los rituales más populares entre quienes buscan atraer prosperidad y comenzar nuevos proyectos con una intención positiva, siempre desde una perspectiva espiritual y simbólica.

Feng ShuiTipsEnergíaRituales
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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