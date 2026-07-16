Mezclar vinagre y bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan. Foto: Foto: Gemini

El truco de mezclar vinagre con bicarbonato de sodio se volvió viral en redes sociales por su poder para limpiar, desinfectar y destapar cualquier rincón de la casa. La espuma y el burbujeo parecen desintegrar la suciedad en segundos, pero detrás de eso hay una explicación química que muchos pasan por alto.

Qué pasa cuando se mezclan vinagre y bicarbonato

El vinagre es un ácido y el bicarbonato de sodio, una base. Cuando se juntan, ocurre una reacción de neutralización: se libera agua, dióxido de carbono (el gas que genera las burbujas) y una sal llamada acetato de sodio.

La mezcla de bicarbonato y vinagre se puede usar para limpiar el hogar.

El gran error es preparar la mezcla con anticipación y guardarla en un frasco o atomizador. Cuando la espuma se apaga, lo que queda es agua salada con pH neutro, por lo que el ácido y la base se anulan y pierden su efecto limpiador. Por eso, no sirve almacenar la mezcla, sino que solo funciona mientras burbujea.

Cómo usar la mezcla para limpiar de verdad

El verdadero secreto está en aprovechar la reacción en el momento, o en aplicar los ingredientes uno tras otro. Así, la acción física de las burbujas ayuda a despegar la suciedad.

Estas son las formas más efectivas de usarlos en casa:

Desatascar cañerías y eliminar olores: Tirar media taza de bicarbonato seco en el desagüe, agregar una taza de vinagre blanco y tapar de inmediato. Dejar actuar 15 minutos y enjuagar con agua hirviendo. El gas empuja las obstrucciones y neutraliza malos olores.

Limpiar grasa del horno y hornallas: Espolvorear bicarbonato sobre la grasa, rociar vinagre encima y dejar que la espuma actúe 10 a 15 minutos. La reacción ablanda la suciedad y permite fregar sin rayar.

Blanquear juntas y combatir el moho: Hacer una pasta espesa de bicarbonato y un poco de agua caliente, aplicar sobre las juntas con un cepillo, rociar vinagre para activar la espuma y frotar. El vinagre actúa como fungicida y el bicarbonato ayuda a remover manchas.

Por qué es el truco más popular del hogar

A pesar de la advertencia química, la mezcla de vinagre y bicarbonato es la reina de la limpieza ecológica por varias razones: