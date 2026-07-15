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¿Tus plantas siempre se mueren? Estos son los errores más comunes que casi todos cometen y cómo solucionarlos

Hojas amarillas, tallos débiles o crecimiento lento; estas son algunas señales de que necesitás cambiar rutinas para que las plantas crezcan sanas y fuertes.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Cómo cuidar una planta.
Cómo cuidar una planta. Foto: Gemini
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Tener plantas en el hogar da color, frescura y hasta vitalidad, ayudando a crear ambientes mucho más relajantes. Sin embargo, muchos principiantes de la botánica se frustran porque, pese a cuidarlas, no crecen o terminan marchitándose con el pasar del tiempo.

Lo cierto es que, en la mayoría de los casos, las plantas no mueren de un día para el otro. Antes muestran distintas señales de alerta que, si se detectan a tiempo, permiten corregir el problema y recuperarlas. Desde el exceso de agua hasta una mala ubicación, existen errores muy comunes que pueden afectar su desarrollo.

Cómo saber si una planta está muriendo. Foto: Pinterest

Uno de los primeros síntomas de que una planta necesita ayuda es el tono amarillento que se pigmenta en las hojas. Esto ocurre cuando disminuye la producción de clorofila, el pigmento que les da su color verde y que resulta esencial para realizar la fotosíntesis. Según especialistas en jardinería, las causas más habituales son:

  • Exceso de riego: es uno de los errores más frecuentes. Cuando las raíces permanecen constantemente húmedas, reciben menos oxígeno y pueden comenzar a pudrirse.
  • Falta de agua: un sustrato demasiado seco impide que la planta absorba los nutrientes necesarios para crecer.
  • Déficit de nutrientes: la falta de nitrógeno, hierro o magnesio suele reflejarse en hojas amarillas o crecimiento lento.
  • Iluminación inadecuada: tanto la falta de luz como la exposición excesiva al sol pueden provocar daños.
  • Cambios bruscos de temperatura: el frío, el calor intenso o las corrientes de aire generan estrés en muchas especies.
  • Plagas o enfermedades: insectos, hongos y bacterias también pueden afectar su desarrollo.
  • Macetas con mal drenaje: si el agua no puede salir correctamente, aumenta el riesgo de pudrición de raíces.
Regar las plantas Foto: Pexels

Cómo revivir una planta antes de que sea demasiado tarde

Si tu planta comenzó a perder fuerza, lo primero es identificar qué está provocando el problema antes de aplicar cualquier remedio. Un truco sencillo consiste en introducir un dedo unos centímetros en la tierra para comprobar la humedad. Si el sustrato está muy mojado, conviene espaciar los riegos. Si, por el contrario, está completamente seco, será momento de hidratarla lentamente para evitar un cambio brusco.

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También es recomendable retirar las hojas totalmente secas o amarillas con una tijera previamente desinfectada. De esta manera, la planta concentrará su energía en producir nuevos brotes saludables.

Si sospechás que el problema es la falta de nutrientes, podés aplicar un fertilizante específico para plantas verdes, siempre respetando las dosis indicadas por el fabricante para evitar un exceso que termine perjudicándola.

Plantas de interior. Foto: rawpixel.com / Chanikarn Thongsu

Cuáles son las señales que no deberías ignorar de tu planta

Aunque muchas personas creen que una planta está perdida cuando sus hojas cambian de color, los especialistas aseguran que todavía puede recuperarse si se actúa a tiempo.

Las hojas amarillas, los tallos débiles, el crecimiento detenido, las manchas marrones o la pérdida constante de hojas son advertencias de que algo necesita corregirse. Observar estos cambios y ajustar el riego, la luz o la nutrición suele marcar la diferencia entre perder una planta o verla recuperar su aspecto saludable en pocas semanas.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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