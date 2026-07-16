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Fin de la incógnita: de dónde salió la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” tras el triunfo contra Inglaterra

La imagen se viralizó tras el triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra. Giovani Lo Celso desplegó la bandera junto a varios de sus compañeros y la escena se convirtió rápidamente en una de las postales más comentadas del partido.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra
Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra Foto: REUTERS
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La bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” que exhibieron los jugadores de la Selección argentina tras eliminar a Inglaterra del Mundial 2026 tendría un origen tan improvisado como llamativo.

Según trascendió, la bandera se realizó con una sábana de hotel, pintada de manera artesanal y que luego terminó en manos del plantel tras ser arrojada desde una de las tribunas.

Mundial 2026 - Selección Argentina vs Inglaterra Foto: REUTERS

La imagen dio la vuelta al mundo apenas finalizó el triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra en Atlanta. En pleno festejo por la clasificación a la final frente a España, Giovani Lo Celso desplegó la bandera sobre el césped junto a varios de sus compañeros, en una escena que rápidamente se convirtió en una de las postales más comentadas del encuentro.

La gran incógnita fue cómo ese trapo había llegado al campo de juego, teniendo en cuenta que las autoridades habían advertido previamente que no se permitiría el ingreso de banderas o elementos con mensajes considerados políticos.

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Cómo llegó la bandera hasta el campo de juego

La versión más difundida surgió en la red social X, donde una usuaria identificada como Miuchi (@Milo20154) aseguró: “La pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel”, en referencia a la bandera utilizada por los futbolistas.

El origen de la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas". Foto: X.

Esa explicación coincide con el relato de Gonzalo Montiel, quien después del partido reveló cómo apareció el paño dentro del campo. “Justo cayó una ahí y los chicos la agarraron. Así que nada, contento”, contó el defensor al ser consultado por los periodistas.

El gesto tuvo un fuerte contenido simbólico por el contexto del partido. Argentina e Inglaterra volvieron a enfrentarse en una Copa del Mundo en un duelo inevitablemente atravesado por el recuerdo de la Guerra de Malvinas de 1982 y la histórica rivalidad futbolística, marcada especialmente por el recordado encuentro de México 1986 con Diego Maradona como protagonista.

La FIFA podría sancionar a la Argentina por la bandera de Malvinas: qué dice el reglamento y cuál sería la pena

Tras el triunfo de la Selección argentina sobre Inglaterra, el equipo celebró con una bandera que llevaba la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, pese a que la FIFA prohíbe la exhibición de mensajes considerados de carácter político durante los partidos oficiales.

A partir de esa imagen surgió el interrogante sobre una posible sanción para la Argentina. La respuesta es que la FIFA podría iniciar una evaluación del caso, aunque el reglamento no establece una pena específica para este tipo de situaciones. En caso de considerar que existió una infracción, el castigo más probable sería una multa económica para la AFA, más que una sanción deportiva para la Selección.

Mundial 2026 - Selección Argentina vs Inglaterra Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

De todos modos, por el momento no existe ninguna decisión oficial y todo dependerá de la interpretación que haga el máximo organismo del fútbol sobre la exhibición de la bandera y si la considera una violación de su normativa.

Selección ArgentinaMundial 2026
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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