Los veterinarios coinciden: qué significa que a tu gato no le guste subirse a la cama

Los gatos aman dormir en sus refugios (Foto Gemini) Foto: Gemini

No todos los gatos se comportan igual a la hora de dormir: mientras algunos se adueñan de la cama de sus dueños, otros prefieren buscar rincones apartados o muebles altos para descansar. Esta diferencia suele generar dudas entre quienes conviven con felinos y se preguntan si el rechazo a la cama es señal de algún problema.

Según veterinarios y especialistas en comportamiento animal, que un gato no quiera subirse a la cama no significa que esté enojado, triste ni que haya perdido el afecto por su dueño. En la mayoría de los casos, se trata simplemente de una cuestión de preferencias personales y de la personalidad de cada animal.

Los gatos eligen sus sitios de descanso teniendo en cuenta factores como la temperatura, la seguridad, los olores y el nivel de tranquilidad del ambiente.

Por qué un gato puede evitar la cama

Entre las razones más comunes por las que un gato decide no dormir en la cama, los especialistas destacan varias posibilidades. Algunos felinos buscan lugares más tranquilos, lejos del movimiento nocturno de las personas. Otros pueden evitar la cama si la sienten demasiado cálida, sobre todo en épocas de calor o si hay mantas gruesas.

Muchos gatos disfrutan no subirse a la cama (Foto Gemini) Foto: Gemini

También es habitual que elijan sitios que consideran más seguros, como cajas, estantes o muebles altos desde donde pueden observar el entorno sin ser molestados.

Otra posibilidad es que la cama no forme parte de su rutina: si desde pequeños se acostumbraron a dormir en otro lugar, es probable que nunca desarrollen interés por subirse a la cama.

Cuándo el comportamiento es normal y cuándo consultar

Los veterinarios coinciden en que no suele haber motivos de preocupación si el gato evita la cama pero mantiene sus hábitos habituales: come con normalidad, juega, utiliza la caja sanitaria y busca interacción en otros momentos del día. La clave está en observar si el resto de su comportamiento sigue siendo el mismo.