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Dónde hay que ubicar la lengua de suegra para purificar el aire de la casa y por qué

Esta planta es una de las más elegidas en los hogares por su resistencia.

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Ubicar la lengua de suegra en un lugar estratégico para purificar el aire de la casa (Foto Gemini)
Ubicar la lengua de suegra en un lugar estratégico para purificar el aire de la casa (Foto Gemini) Foto: Gemini
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Ubicar la lengua de suegra en un lugar estratégico para purificar el aire de la casa. Parece una locura, pero no lo es. Desde hace años, la Sansevieria trifasciata es reconocida por su aporte de calidad en los hogares.

El mejor lugar para poner la lengua de suegra en casa

Los jardineros coinciden en que el dormitorio es uno de los sitios ideales para ubicar esta planta. Se adapta bien a espacios interiores, crece con luz indirecta y no necesita sol directo.

También suele recomendarse colocarla cerca de una ventana luminosa, en escritorios o espacios de trabajo, en livings con buena luz natural, en pasillos que reciban claridad durante parte del día o en habitaciones donde se pasa mucho tiempo.

Durante el invierno, suele alcanzar con regarla cada dos o tres semanas (Foto Gemini) Foto: Gemini

La clave es evitar rincones completamente oscuros: si bien la lengua de suegra puede sobrevivir en esas condiciones, su crecimiento será más lento y menos vigoroso.

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Por qué la lengua de suegra ayuda a purificar el aire

La Sansevieria ganó notoriedad después de varios estudios sobre plantas de interior y calidad ambiental. Su capacidad para absorber ciertos compuestos presentes en el aire la convirtió en una de las especies más mencionadas cuando se habla de ambientes cerrados.

Además, produce oxígeno como parte de su desarrollo y puede contribuir a generar una sensación de mayor frescura en los espacios donde está ubicada.

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