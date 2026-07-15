Javier Milei expresó su “emoción infinita” tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra y reveló donde verá la final ante España

Javier Milei habló tras el triunfo de la Selección Foto: Reuters

Argentina venció 2 a 1 a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026 este miércoles por la tarde en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos. Y el presidente Javier Milei habló sobre el triunfo del Seleccionado. En una entrevista radial, el mandatario felicitó al equipo dirigido por Lionel Scaloni y sostuvo que Argentina “pasó por arriba” al adversario.

En tanto, Milei destacó el rol del capitán Lionel Messi, quien nunca se había enfrentado a Inglaterra en una Copa del Mundo. El Presidente indicó que el deportista saldó una de sus “materias pendientes” y celebró la asistencia que realizó a Lautaro Martínez para que marcara el segundo gol ante el Seleccionado inglés.

Javier Milei felicitó a la Selección Argentina tras el triunfo ante Inglaterra. Foto: REUTERS

Milei pidió no vincular el triunfo ante Inglaterra con las Islas Malvinas

El presidente Javier Mieli pidió no vincular el triunfo de Argentina ante Inglaterra con el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas. Milei dijo que se trata de un “partido de fútbol” y que el reclamo debe darse “con una diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos”.

No obstante, los propios jugadores desplegaron una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” luego de finalizar el partido contra el rival.

Los jugadores desplegaron una bandera con la inscripción de "Las Malvinas son argentinas". Foto: REUTERS

Por otro lado, el mandatario se refirió al posible triunfo de la Selección ante España el próximo domingo. Dijo que verá el partido desde la Quinta Presidencial de Olivos como ya lo viene haciendo desde el inicio del torneo internacional.

En tanto, aseguró que la Casa Rosada estará disponible en caso de que los jugadores quieran celebrar con la hinchada argentina desde allí sin interferencias.

Por otro lado, el presidente Javier Milei celebró la baja de la inflación y la recuperación de la actividad económica. “No importa cuán adverso sea el contexto del cual partimos. Siempre nos levantamos, siempre salimos, porque Argentina no se rinde”, expresó.

Los jugadores de la Selección Argentina se mostraron con una bandera de las Islas Malvinas tras las el partido con Inglaterra

"Las Malvinas son argentinas", la bandera de la Selección Argentina tras el partido con Inglaterra Video: Planeta Boca

El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad, cuya titular es la ministra Alejandra Monteoliva, había pedido que los argentinos no ingresaran al estadio de la ciudad de Atlanta con banderas de las Islas Malvinas o con contenido político. Sin embargo, tras el triunfo contra Inglaterra, los jugadores del Seleccionado se plantaron y desplegaron una bandera en alusión al reclamo de soberanía.

Fue Giovani Lo Celso el que tomó una bandera blanca con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” y la llevó hacia sus compañeros. En compañía de Lisandro Martínez y Cuti Romero, los jugadores saltaron frente a la hinchada con el significativo símbolo.