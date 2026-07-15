MINUTO A MINUTO | Argentina enfrenta a Inglaterra en semifinales y sueña con una nueva final del Mundial

Entrenamiento de Argentina en la previa al duelo ante Inglaterra. Foto: REUTERS

Inglaterra y Argentina se enfrentan este miércoles 15 de julio por un lugar en la gran final del Mundial 2026, en un duelo cargado de emoción, historia y máxima tensión.

Desde las 16 horas, el balón rueda en el estadio de Atlanta y en Canal 26 te contamos cada jugada, cada gol y cada detalle. ¡Viví el minuto a minuto con nosotros!

11:47 La posible formación de Inglaterra para enfrentar a Argentina Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Nico O’Reilly; Elliot Anderson y Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham y Anthony Gordon; Harry Kane.

11:35 La posible formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez.

11:25 País por país: horario del partido de Argentina vs. Inglaterra Argentina : 16 horas

Uruguay : 16 horas

Brasil : 16 horas

Paraguay : 16 horas

Chile : 15 horas

Bolivia : 15 horas

Venezuela : 15 horas

Colombia : 14 horas

Ecuador : 14 horas

Perú : 14 horas

México: 13 horas

11:13 Hinchas argentinos palpitando el partido contra Inglaterra

10:44 Fanáticos se reúnen en Atlanta antes del partido contra Inglaterra

10:21 Hinchas de San Lorenzo y Huracán se pelearon en el banderazo de Argentina en Atlanta antes de la semifinal con Inglaterra Pelea entre hinchas de San Lorenzo y Huracán en la previa al partido de la Selección Argentina. La fiesta de los hinchas argentinos en Atlanta se vio empañada por un enfrentamiento entre simpatizantes de San Lorenzo y Huracán durante el banderazo previo a la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra. Leer la nota completa

08:46 Argentina va por la final del Mundial 2026: enfrenta a Inglaterra en un duelo histórico Selección argentina en el Mundial 2026. La Selección argentina afrontará este miércoles un desafío decisivo cuando se enfrente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. La Albiceleste buscará dar un nuevo paso hacia la gloria y meterse en la gran final del certamen, donde ya espera España tras dejar en el camino a Francia. Leer la nota completa

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14/07/2026 22:00 De Chipre a Bangladesh, con escala en Lionel Messi: el homenaje argentino que unió culturas en pleno Mundial Los efectivos de la Fuerza Aérea Argentina desplegados en la misión de Naciones Unidas (UNFICYP). Los efectivos de la Fuerza Aérea Argentina desplegados en la misión de Naciones Unidas decidieron homenajear al nuevo Force Commander de la ONU por su nacionalidad. El regalo buscó expresar gratitud hacia un país que siempre apoya a la “Albiceleste”. Leer la nota completa

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14/07/2026 20:20 El comunicado viral de Reino Unido antes de la semifinal con Argentina en el Mundial 2026: “El horno no está para bollos” El comunicado de la Embajada británica en la previa del partido del Mundial 2026 A pocas horas del cruce entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, la embajada del Reino Unido en Buenos Aires sorprendió con un posteo humorístico en redes sociales. La publicación, que simula una comunicación interna oficial, se volvió viral y contrastó con el fuerte operativo de seguridad previsto en la ciudad. Leer la nota completa

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