Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

MINUTO A MINUTO | Argentina enfrenta a Inglaterra en semifinales y sueña con una nueva final del Mundial

La Selección argentina afrontará este miércoles un desafío decisivo cuando se enfrente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Seguí en directo el partido: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Entrenamiento de Argentina en la previa al duelo ante Inglaterra.
Entrenamiento de Argentina en la previa al duelo ante Inglaterra. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Inglaterra y Argentina se enfrentan este miércoles 15 de julio por un lugar en la gran final del Mundial 2026, en un duelo cargado de emoción, historia y máxima tensión.

Desde las 16 horas, el balón rueda en el estadio de Atlanta y en Canal 26 te contamos cada jugada, cada gol y cada detalle. ¡Viví el minuto a minuto con nosotros!

La posible formación de Inglaterra para enfrentar a Argentina

Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Nico O’Reilly; Elliot Anderson y Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham y Anthony Gordon; Harry Kane.

La posible formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez.

País por país: horario del partido de Argentina vs. Inglaterra

  • Argentina: 16 horas
  • Uruguay: 16 horas
  • Brasil: 16 horas
  • Paraguay: 16 horas
  • Chile: 15 horas
  • Bolivia: 15 horas
  • Venezuela: 15 horas
  • Colombia: 14 horas
  • Ecuador: 14 horas
  • Perú: 14 horas
  • México: 13 horas

Hinchas argentinos palpitando el partido contra Inglaterra

Fanáticos se reúnen en Atlanta antes del partido contra Inglaterra

De Chipre a Bangladesh, con escala en Lionel Messi:el homenaje argentino que unió culturas en pleno Mundial

De Chipre a Bangladesh, con escala en Lionel Messi: el homenaje argentino que unió culturas en pleno Mundial
Los efectivos de la Fuerza Aérea Argentina desplegados en la misión de Naciones Unidas (UNFICYP).

Los efectivos de la Fuerza Aérea Argentina desplegados en la misión de Naciones Unidas decidieron homenajear al nuevo Force Commander de la ONU por su nacionalidad. El regalo buscó expresar gratitud hacia un país que siempre apoya a la “Albiceleste”.

Leer la nota completa

El comunicado viral de Reino Unido antes de la semifinal con Argentina en el Mundial 2026:“El horno no está para bollos”

El comunicado viral de Reino Unido antes de la semifinal con Argentina en el Mundial 2026: “El horno no está para bollos”
El comunicado de la Embajada británica en la previa del partido del Mundial 2026

A pocas horas del cruce entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, la embajada del Reino Unido en Buenos Aires sorprendió con un posteo humorístico en redes sociales. La publicación, que simula una comunicación interna oficial, se volvió viral y contrastó con el fuerte operativo de seguridad previsto en la ciudad.

Leer la nota completa
Selección ArgentinaMundial 2026Selección InglaterraFútbol
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. España estiró su paternidad ante Francia y se metió en la final del Mundial 2026

    España estiró su paternidad ante Francia y se metió en la final del Mundial 2026

  2. Bélgica goleó a Estados Unidos y jugará los cuartos de final del Mundial contra España

    Bélgica goleó a Estados Unidos y jugará los cuartos de final del Mundial contra España

  3. Argentina se lo dio vuelta a Egipto y jugará los cuartos de final del Mundial 2026 contra Suiza:lo que dejó el partido

    Argentina se lo dio vuelta a Egipto y jugará los cuartos de final del Mundial 2026 contra Suiza: lo que dejó el partido
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Victoria Villarruel palpitó la semifinal entre Argentina e Inglaterra con un categórico mensaje:“Jugamos contra los piratas usurpadores”

Victoria Villarruel palpitó la semifinal entre Argentina e Inglaterra con un categórico mensaje: “Jugamos contra los piratas usurpadores”

Fin del misterio:el Gobierno confirmó si dará asueto por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra

El comunicado viral de Reino Unido antes de la semifinal con Argentina en el Mundial 2026:“El horno no está para bollos”

300 efectivos de la Policía Federal y vallados:el megaoperativo del Gobierno por el partido entre Argentina - Inglaterra

Economía

Salarios de la Policía de la Ciudad:cuánto cobra cada cargo y cómo impacta la antigüedad en el sueldo

Salarios de la Policía de la Ciudad: cuánto cobra cada cargo y cómo impacta la antigüedad en el sueldo

Nuevo aumento de colectivos:cuánto sale el boleto mínimo a partir de este miércoles 15 de julio

Nuevo aumento para empleadas domésticas:cuánto se paga la hora de limpieza en julio de 2026

Alivio al bolsillo:qué bancos y billeteras virtuales devuelven el 100% del boleto de colectivos y subtes en Buenos Aires

Deportes

Intentaron robar la casa de Lamine Yamal en Barcelona:la seguridad frustró el asalto y la Policía investiga

Intentaron robar la casa de Lamine Yamal en Barcelona: la seguridad frustró el asalto y la Policía investiga

China avanza con su nuevo coloso naval:cómo es el buque de asalto que podría operar drones gigantes y aviones de combate

Trump volvió a amenazar a Irán con atacar infraestructura civil y crece la tensión en Medio Oriente

De Chipre a Bangladesh, con escala en Lionel Messi:el homenaje argentino que unió culturas en pleno Mundial