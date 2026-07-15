MINUTO A MINUTO | Argentina enfrenta a Inglaterra en semifinales y sueña con una nueva final del Mundial

Inglaterra y Argentina se enfrentan este miércoles 15 de julio por un lugar en la gran final del Mundial 2026, en un duelo cargado de emoción, historia y máxima tensión.
Desde las 16 horas, el balón rueda en el estadio de Atlanta y en Canal 26 te contamos cada jugada, cada gol y cada detalle. ¡Viví el minuto a minuto con nosotros!
Los mejores memes de Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026:Messi, Scaloni y el recuerdo de Maradona
La semifinal de este miércoles 15 de julio también se vive en las redes sociales. Mirá las mejores imágenes cargadas de ingenio y humor.
La posible formación de Inglaterra para enfrentar a Argentina
Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Nico O’Reilly; Elliot Anderson y Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham y Anthony Gordon; Harry Kane.
La posible formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra
Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez.
Victoria Villarruel palpitó la semifinal entre Argentina e Inglaterra con un categórico mensaje:“Jugamos contra los piratas usurpadores”
La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara de Senadores se expresó a través de sus redes sociales en la antesala del partido por las semis del Mundial 2026.
País por país: horario del partido de Argentina vs. Inglaterra
- Argentina: 16 horas
- Uruguay: 16 horas
- Brasil: 16 horas
- Paraguay: 16 horas
- Chile: 15 horas
- Bolivia: 15 horas
- Venezuela: 15 horas
- Colombia: 14 horas
- Ecuador: 14 horas
- Perú: 14 horas
- México: 13 horas
Hinchas argentinos palpitando el partido contra Inglaterra
Fanáticos se reúnen en Atlanta antes del partido contra Inglaterra
Fin del misterio:el Gobierno confirmó si dará asueto por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra
Pese al pedido de ATE para suspender las actividades, el Gobierno confirmó si decretará o no asueto para la administración pública durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Mientras tanto, se prepara un operativo de seguridad reforzado y cada organismo podrá definir su funcionamiento según sus necesidades.
Hinchas de San Lorenzo y Huracán se pelearon en el banderazo de Argentina en Atlanta antes de la semifinal con Inglaterra
La fiesta de los hinchas argentinos en Atlanta se vio empañada por un enfrentamiento entre simpatizantes de San Lorenzo y Huracán durante el banderazo previo a la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra.
Hoy juega Argentina:el operativo de seguridad y cortes de tránsito en el Obelisco por la semifinal ante Inglaterra
La Policía de la Ciudad se despliega en el centro porteño. Hay interrupción total en Avenida Corrientes y se espera un gran caudal de personas post partido.
Argentina va por la final del Mundial 2026:enfrenta a Inglaterra en un duelo histórico
La Selección argentina afrontará este miércoles un desafío decisivo cuando se enfrente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. La Albiceleste buscará dar un nuevo paso hacia la gloria y meterse en la gran final del certamen, donde ya espera España tras dejar en el camino a Francia.
Intentaron robar la casa de Lamine Yamal en Barcelona:la seguridad frustró el asalto y la Policía investiga
Dos delincuentes con pasamontañas intentaron ingresar a la vivienda del delantero de la Selección de España en Esplugues de Llobregat, pero escaparon al ser detectados por las cámaras de seguridad.
No siempre jugaron para Inglaterra:los casos de Declan Rice y otros futbolistas del Mundial 2026
Declan Rice es el caso más resonante de una Inglaterra que llega al Mundial 2026 con historias cruzadas: jugadores que antes vistieron otra camiseta nacional y hoy defienden a los Tres Leones.
“No estuvimos a la altura”:el duro análisis de Mbappé tras la caída de Francia en semifinales
El delantero del Real Madrid cuestionó tanto el planteo táctico como el desempeño colectivo y admitió que el conjunto francés cometió “demasiadas imprecisiones” durante el partido.
Guía completa del Mundial 2026:fixture, resultados, selecciones eliminadas y todo lo que hay que saber
Conocé las fechas, horarios, estadios, los cambios en las reglas y todo sobre el evento deportivo más importante del año.
¿Argentina o Inglaterra?:la predicción astrológica que favorece a uno de los dos países
La Selección de ambos países se enfrentarán en semifinales del Mundial 2026 buscando un lugar en el último partido del torneo internacional. Qué dice la astrología sobre el posible resultado.
De Chipre a Bangladesh, con escala en Lionel Messi:el homenaje argentino que unió culturas en pleno Mundial
Los efectivos de la Fuerza Aérea Argentina desplegados en la misión de Naciones Unidas decidieron homenajear al nuevo Force Commander de la ONU por su nacionalidad. El regalo buscó expresar gratitud hacia un país que siempre apoya a la “Albiceleste”.
Fixture Mundial 2026:todos los partidos del miércoles 15 de julio por las semifinales, horarios y dónde verlos
La Copa del Mundo está cerca de terminar y este martes 14 de julio nos regala la primera semifinal. Conocé cómo ver el partido en vivo.
Lionel Scaloni, en la previa a la semifinal ante Inglaterra:“Podríamos hacer algún cambio pensando en el rival”
El técnico de la Selección fue el protagonista de la conferencia de prensa en la jornada -1 del gran duelo de la Copa del Mundo. “Sabemos bien cómo juega Inglaterra”, afirmó.
Por qué Inglaterra esconde la estrella de su camiseta:la historia del gol fantasma que todavía incomoda
Inglaterra tiene una estrella de campeón del mundo, pero casi no se ve en su camiseta. El detalle esconde una historia de diseño, superstición y una vieja polémica nacida en la final del Mundial 1966.
El comunicado viral de Reino Unido antes de la semifinal con Argentina en el Mundial 2026:“El horno no está para bollos”
A pocas horas del cruce entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, la embajada del Reino Unido en Buenos Aires sorprendió con un posteo humorístico en redes sociales. La publicación, que simula una comunicación interna oficial, se volvió viral y contrastó con el fuerte operativo de seguridad previsto en la ciudad.
España estiró su paternidad ante Francia y se metió en la final del Mundial 2026
Se impuso 2 a 0 con goles de Oyarzábal y Pedro Porro. El equipo de De la Fuente se impuso en todos los sectores del campo, apagó a los de Deschamps y se metió en la definición del próximo domingo.
España elimina a Francia y se mete en la final:los memes más virales del partido del Mundial 2026
La selección española se impuso con autoridad ante Francia en la semifinal del Mundial 2026 y selló su pase a la final. Mientras el equipo brillaba en el campo, las redes sociales explotaron con memes que convirtieron el partido en tendencia global.
Así se vive en Inglaterra la rivalidad con Argentina:entre Maradona, Malvinas y el respeto por la Scaloneta
La rivalidad entre Argentina e Inglaterra sigue viva en el Reino Unido: entre el recuerdo de Maradona, la herida de Malvinas y el respeto que hoy despierta la campeona del mundo.