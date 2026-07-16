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“Al segundo día de dejar el CV ya me llamaron 10 empresas”: la historia del albañil argentino que es furor en España

Matías Armani, con más de 20 años de experiencia en el rubro de la construcción, contó cómo fue su búsqueda laboral tras emigrar y explicó por qué el sector atraviesa una fuerte falta de mano de obra.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El albañil argentino contó su experiencia laboral en España y expuso la falta de mano de obra que atraviesa el sector de la construcción.
El albañil argentino contó su experiencia laboral en España y expuso la falta de mano de obra que atraviesa el sector de la construcción. Foto: TikTok / tuobraperfecta.
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Emigrar y conseguir trabajo rápidamente es el objetivo de miles de personas que buscan una nueva oportunidad en el exterior. Sin embargo, mientras muchos enfrentan largos procesos de búsqueda, el caso de Matías Armani sorprendió por la velocidad con la que logró insertarse en el mercado laboral español.

El albañil argentino, con más de 20 años de experiencia en reformas, compartió su historia en TikTok y reveló que apenas dos días después de repartir currículums recibió el llamado de diez empresas interesadas en contratarlo. Su testimonio se volvió viral y abrió el debate sobre la escasez de trabajadores calificados en el sector de la construcción en España.

El albañil argentino contó su experiencia laboral en España y expuso la falta de mano de obra que atraviesa el sector de la construcción. Video: TikTok / tuobraperfecta.

Quién es Matías, el albañil argentino que vive y trabaja en España

Matías Armani es un trabajador argentino especializado en albañilería y reformas que decidió emigrar a España en busca de nuevas oportunidades laborales. Con más de dos décadas de experiencia en el oficio, asegura que su conocimiento fue determinante para conseguir empleo casi de inmediato.

A través de su cuenta de TikTok comparte experiencias sobre su vida en España y suele brindar consejos para quienes evalúan emigrar o trabajar en el rubro de la construcción.

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En uno de sus videos más vistos resumió su experiencia con una frase contundente: “Si sabes trabajar en construcción vas a conseguir un empleo muy rápido”.

“Al segundo día ya me llamaron 10 empresas”: el impactante relato de su búsqueda laboral

La experiencia de Matías contrasta con la de muchos inmigrantes, que suelen atravesar meses de incertidumbre antes de encontrar un puesto de trabajo.

Con más de 20 años de experiencia en reformas, Matías se volvió viral al revelar cómo consiguió trabajo casi de inmediato tras emigrar. Foto: TikTok / tuobraperfecta.

"Al segundo día, tras echar el currículum, me llamaron 10 empresas, relató el albañil, quien atribuyó esa rápida respuesta a la falta de trabajadores especializados.

Según explicó, las empresas constructoras necesitan incorporar personal con experiencia y les cuesta encontrar candidatos preparados para cubrir los puestos disponibles.

La realidad del mercado de la construcción en España a través de la historia de Matías

El testimonio de Matías refleja un problema que preocupa desde hace tiempo al sector. De acuerdo con datos de la Fundación Laboral de la Construcción, apenas el 10% de la mano de obra tiene menos de 30 años, una cifra que evidencia la falta de relevo generacional.

El propio trabajador aseguró que este fenómeno también lo observó en Argentina. “En España he encontrado el mismo problema que en Argentina a la hora de buscar mano de obra: se están perdiendo las ganas de trabajar en la profesión, sobre todo entre los jóvenes de entre 18 y 30 años, que no quieren aprender a trabajar en la construcción“, explicó.

El trabajador argentino explicó que aprender un oficio fue la clave para encontrar empleo rápidamente en España y construir una nueva vida. Foto: NA

Además, sostuvo que la escasez de personal no se debe a los salarios. Según su experiencia, un oficial de la construcción puede ganar entre 1.500 y 1.800 euros mensuales, una cifra superior al Salario Mínimo Interprofesional de España.

Finalmente, Matías recordó el consejo que recibió de su padre cuando era joven y que terminó marcando su camino profesional. “En mi época uno crecía con el típico dilema de estudias o trabajas. Si no estudiabas, trabajabas y te buscabas un oficio. Mi padre me decía que si aprendes un oficio lo vas a llevar donde sea, contó.

Su historia demuestra cómo un oficio con alta demanda puede abrir puertas incluso al otro lado del mundo, en un contexto donde la construcción busca atraer nuevas generaciones para cubrir la creciente necesidad de mano de obra especializada.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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