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No tires las cáscaras de huevo, son un tesoro: 5 usos que no conocías en la casa

Este residuo de cocina puede transformarse en un aliado para el jardín, la limpieza y hasta el compost, siempre que se prepare correctamente.

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Las cáscaras de huevo suelen terminar en la basura sin pensarlo dos veces, pero lo que no saben la mayoría de las personas es que esconden más potencial del que parece. Su contenido de calcio y versatilidad las vuelven una opción ideal para reutilizar en distintas tareas del hogar.

Es fundamental, antes de darles una segunda vida, lavarlas bien para eliminar restos de clara o yema y dejarlas secar por completo. Así se evita la aparición de malos olores y se prolonga su conservación.

Cómo aprovechar las cáscaras de huevo

Uno de los usos más conocidos de las cáscaras de huevo es como complemento para el sustrato de macetas o jardines. Trituradas en pequeños trozos o hechas polvo, aportan calcio y otros minerales que enriquecen el suelo con el tiempo.

Si bien no reemplazan a un fertilizante completo, funcionan como un aporte natural para muchas especies de plantas.

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Las cáscaras de huevo se pueden aprovechar en las plantas. Foto: Grok AI.

Las cáscaras también son un excelente agregado para la compostera. Al descomponerse lentamente, suman minerales al compost y ayudan a obtener un abono más equilibrado. Lo ideal es triturarlas antes de agregarlas para acelerar el proceso.

Además, su textura ligeramente abrasiva permite usarlas como limpiador suave para ollas, sartenes o frascos de vidrio. Mezcladas con agua y detergente, forman una pasta que ayuda a remover restos de comida sin recurrir a productos agresivos.

Algunas personas colocan cáscaras bien trituradas en el triturador de residuos o las usan para limpiar el fregadero. Combinadas con abundante agua, pueden ayudar a eliminar restos acumulados y mantener el desagüe más limpio.

Por otro lado, las mitades de cáscara sirven como semilleros biodegradables: solo hay que hacer un pequeño orificio de drenaje, llenarlas con sustrato y sembrar. Cuando la planta esté lista para trasplantar, la cáscara se puede enterrar directamente en la tierra, donde se descompone de forma natural.

Cómo preparar las cáscaras antes de reutilizarlas

  • Lavarlas apenas se utilizan para eliminar restos de huevo.
  • Dejarlas secar completamente al aire.
  • Triturarlas según el uso que se les quiera dar.
  • Guardarlas en un recipiente limpio y seco si no se van a usar de inmediato.
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