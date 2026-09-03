Los expertos en limpieza coinciden: “Estos ingredientes son excelentes agentes de limpieza naturales que no dejan vapores nocivos en el horno”

El horno suele ser uno de los electrodomésticos que más trabajo da a la hora de limpiar. Foto: Gemini

El horno suele ser uno de los electrodomésticos que más trabajo da a la hora de limpiar. Las salpicaduras, las salsas y los restos de comida que se derraman terminan formando una capa de grasa difícil de sacar. Sin embargo, existen métodos caseros que permiten dejarlo impecable sin necesidad de recurrir a productos específicos.

Entre las alternativas más recomendadas por los expertos en limpieza aparece la combinación de bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Según especialistas, estos ingredientes ayudan a desprender la suciedad y la grasa acumulada, y son una opción natural frente a los limpiadores convencionales.

Cómo funciona el método con bicarbonato y vinagre

La especialista en limpieza natural Melissa Poepping, autora de la serie de libros Chemical Free Home, explicó que el bicarbonato y el vinagre pueden reemplazar a muchos productos comerciales, que suelen dejar vapores nocivos en el horno.

Cómo limpiar la puerta del horno y quitarle la grasa fácilmente con 2 ingredientes. Foto: Foto: Gemini

El bicarbonato de sodio es un alcalino natural, mientras que el vinagre es un ácido natural. Juntos, actúan de manera complementaria para aflojar las manchas y la grasa, facilitando su eliminación.

El paso a paso para limpiar el horno con este truco casero

Antes de empezar, el horno debe estar apagado y frío. Hay que retirar las rejillas y sacar los restos de comida sueltos.

Luego, se prepara una pasta de bicarbonato de sodio y agua y se aplica sobre las superficies interiores del horno, evitando los elementos calefactores y las zonas sensibles. La pasta debe dejarse actuar varias horas; el método recomendado por Martha Stewart sugiere dejarla entre 8 y 12 horas, incluso durante toda la noche.

Pasado ese tiempo, se retira la suciedad con un paño o esponja húmeda. Después, se rocía vinagre blanco sobre las superficies para eliminar los restos que hayan quedado.

Qué dicen otros especialistas y qué precauciones tener

La cocinera profesional y desarrolladora de recetas Emmy Clinton también recomienda este método para eliminar la grasa del horno. Según Clinton, el bicarbonato actúa sobre los ácidos grasos y el vinagre ayuda a eliminar residuos minerales y suciedad.

Sin embargo, advierte que no todos los hornos pueden limpiarse igual. El método con bicarbonato y vinagre no está recomendado para hornos con interiores de aluminio. Además, es importante no aplicar la mezcla sobre los elementos calefactores ni las rejillas sin consultar antes las indicaciones del fabricante.

Por último, si se utiliza un limpiador comercial, nunca debe mezclarse con vinagre u otros productos de limpieza, ya que puede resultar peligroso.