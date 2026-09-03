El presidente de China pidió que todos los países deben contar con “igualdad de derechos, de oportunidades y de normas”

El mandatario asiático participó de la reunión “OCS Plus” desarrollada en la ciudad de Bishkek, Kirguistán. Foto: REUTERS

El presidente de China, Xi Jinping, instó a la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) a promover una gobernanza global más justa y equitativa. Durante su intervención en la reunión “OCS Plus” desarrollada en la ciudad de Bishkek, Kirguistán, el jefe de Estado chino remarcó la necesidad de garantizar principios de igualdad frente al tablero internacional.

En su discurso, el mandatario enfatizó que todos los países, independientemente de su tamaño, fortaleza o poder económico, deben contar con la garantía de la “igualdad de derechos, de oportunidades y de normas”. En ese sentido, señaló que la igualdad soberana y el respeto mutuo constituyen pilares fundamentales del modelo, junto con el equilibrio, el orden, el Estado de derecho, el multilateralismo, el diálogo y el beneficio mutuo.

El rol de los países emergentes en el nuevo mapa geopolítico

El líder del gigante asiático llamó a otorgar una mayor representación y voz a los países del Sur Global en la toma de decisiones internacionales. Durante su exposición, definió a las naciones en desarrollo como una “fuerza motriz clave de un mundo multipolar”.

La cumbre, enmarcada en el 25° aniversario de la fundación de la OCS, centró sus debates en el fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en el avance de un orden multilateral frente a las tensiones globales.