comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El presidente de China pidió que todos los países deben contar con “igualdad de derechos, de oportunidades y de normas”

Durante la reunión “OCS Plus” en Kirguistán, el Xi Jinping instó a los países miembros a consolidar un modelo multipolar basado en la igualdad soberana y calificó a las naciones en desarrollo como la fuerza motriz clave del escenario internacional.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El mandatario asiático participó de la reunión “OCS Plus” desarrollada en la ciudad de Bishkek, Kirguistán.
El mandatario asiático participó de la reunión “OCS Plus” desarrollada en la ciudad de Bishkek, Kirguistán. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El presidente de China, Xi Jinping, instó a la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) a promover una gobernanza global más justa y equitativa. Durante su intervención en la reunión “OCS Plus” desarrollada en la ciudad de Bishkek, Kirguistán, el jefe de Estado chino remarcó la necesidad de garantizar principios de igualdad frente al tablero internacional.

En su discurso, el mandatario enfatizó que todos los países, independientemente de su tamaño, fortaleza o poder económico, deben contar con la garantía de la “igualdad de derechos, de oportunidades y de normas”. En ese sentido, señaló que la igualdad soberana y el respeto mutuo constituyen pilares fundamentales del modelo, junto con el equilibrio, el orden, el Estado de derecho, el multilateralismo, el diálogo y el beneficio mutuo.

El rol de los países emergentes en el nuevo mapa geopolítico

El líder del gigante asiático llamó a otorgar una mayor representación y voz a los países del Sur Global en la toma de decisiones internacionales. Durante su exposición, definió a las naciones en desarrollo como una “fuerza motriz clave de un mundo multipolar”.

La cumbre, enmarcada en el 25° aniversario de la fundación de la OCS, centró sus debates en el fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en el avance de un orden multilateral frente a las tensiones globales.

ChinaXi Jinping
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias:ofrecen casa, comida y 3 días libres en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos

    Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias: ofrecen casa, comida y 3 días libres en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos

  2. Donald Trump volvió a referirse a la causa Malvinas y cuestionó el papel del Reino Unido en el conflicto con Irán

    Donald Trump volvió a referirse a la causa Malvinas y cuestionó el papel del Reino Unido en el conflicto con Irán

  3. “Le compré dos Ferraris a mi ex”:Mary Austin habló por primera vez sobre la herencia que le dejó Freddie Mercury

    “Le compré dos Ferraris a mi ex”: Mary Austin habló por primera vez sobre la herencia que le dejó Freddie Mercury

  4. Video impactante:así fue el instante en el que la policía de Nueva York abatió a una mujer que había apuñalado a dos personas en pleno Times Square

    Video impactante: así fue el instante en el que la policía de Nueva York abatió a una mujer que había apuñalado a dos personas en pleno Times Square

  5. Un nuevo tiroteo en Estados Unidos:al menos un muerto y seis heridos en Minneapolis

    Un nuevo tiroteo en Estados Unidos: al menos un muerto y seis heridos en Minneapolis
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

En medio de un fuerte hermetismo, Javier Milei ultima detalles del mensaje que dará en cadena nacional por Malvinas

En medio de un fuerte hermetismo, Javier Milei ultima detalles del mensaje que dará en cadena nacional por Malvinas

Javier Milei habla en el Foro de Madrid en Chile antes de reunirse con José Kast

Con cuestionamientos al modelo económico de Milei, Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza

ATE anunció un paro de 48 horas en aeropuertos de todo el país:podría haber vuelos afectados

Economía

Reconocido supermercado busca empleados para su nueva sucursal en Buenos Aires:qué puestos ofrece y cuáles son los requisitos

Reconocido supermercado busca empleados para su nueva sucursal en Buenos Aires: qué puestos ofrece y cuáles son los requisitos

“No puedo hacer magia”:Luis Caputo defendió el rumbo económico y admitió que en dos años todavía habrá gente que no llegue a fin de mes

ANSES confirmó el calendario de septiembre:cuándo cobran los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos tras el respaldo de Bessent al gobierno de Javier Milei

Internacionales

El presidente de China pidió que todos los países deben contar con “igualdad de derechos, de oportunidades y de normas”

El presidente de China pidió que todos los países deben contar con “igualdad de derechos, de oportunidades y de normas”

La oposición y los aliados acorralaron a Pedro Sánchez por la crisis en Ceuta:“España no puede tener un presidente bajo chantaje”

Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias:ofrecen casa, comida y 3 días libres en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos

Donald Trump volvió a referirse a la causa Malvinas y cuestionó el papel del Reino Unido en el conflicto con Irán