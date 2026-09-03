Subsidios a la luz y el gas en septiembre 2026: cómo inscribirse y quiénes mantienen el beneficio

El Gobierno definió los subsidios a las tarifas de luz y gas. Foto: NA.

El Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados unificó el acceso a los subsidios en materia de electricidad, gas por redes y garrafas de 10 kilos. El trámite para obtenerlo es sencillo y se realiza de forma online teniendo en cuenta los ingresos y la situación patrimonial de cada hogar. Así, este esquema tiene como objetivo aliviar el peso de las boletas de luz y gas, que aumentarán 1,75% y 1,4% respectivamente en septiembre, en hogares con recursos reducidos, y centralizar la gestión a través de una plataforma del Ministerio de Economía.

Esta ayuda económica del Gobierno alcanza también a aquellos que utilizan gas envasado ya que el régimen prevé una bonificación mensual de $9.593 por garrafa de 10 kilos, lo que equivale a dos garrafas por mes en invierno y una por mes en verano.

El Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados unificó en Argentina el acceso a los subsidios para electricidad, gas por redes y garrafas de 10 kilos, con un trámite que se hace de forma online y que define la ayuda según los ingresos y la situación patrimonial de cada hogar.

Quiénes pueden acceder al subsidio de luz y gas en Argentina

Para acceder a los subsidios focalizados, los hogares deberán cumplir las siguientes condiciones:

Ingresos netos menores a 3 (tres) Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 según INDEC.

Serán incluidos dentro de este segmento los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan:

Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.

Un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Qué se necesita para solicitar el subsidio a la luz y el gas

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en la factura de energía eléctrica y gas por red.

El último ejemplar del DNI vigente.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico personal que se utilice con frecuencia.

Qué se necesita para solicitar el subsidio a la luz y el gas.

¿Cómo inscribirse a los subsidios a la luz y el gas?

La inscripción se realiza en argentina.gob.ar/subsidios:

Se debe completar el formulario del Registro para los Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), verificando cuidadosamente toda la información, ya que tiene carácter de Declaración Jurada. El formulario incluye datos sobre ingresos, composición del hogar, situación laboral y patrimonio. Parte de la información puede aparecer precargada y debe revisarse y corregirse si corresponde. Al finalizar, se genera un código de confirmación que debe descargarse y guardarse en PDF, ya que permite consultar el estado del trámite o realizar revisiones desde Mi Argentina.

Cómo inscribirse a los subsidios a la luz y el gas. Foto: -

¿Quiénes deben inscribirse al subsidio del gas?

Quienes nunca solicitaron el subsidio.

Quienes recibían el beneficio para garrafas del ex Programa Hogar.

Quienes tenían la Tarifa Social de Gas.

Los usuarios ya registrados en el antiguo RASE fueron incorporados automáticamente al ReSEF.

Para quienes utilizan gas envasado, el reintegro se aplica de manera inmediata al realizar la compra, sin necesidad de esperar. La transacción debe efectuarse mediante las billeteras digitales BNA+ o MODO, así como a través de los bancos que forman parte de esta red de pagos.