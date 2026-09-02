Las lámparas tradicionales pasaron de moda: la nueva tendencia que es más elegante e íntima para el living

Las lámparas grandes pasaron de moda. Foto: Gemini

Durante años, distintas lámparas grandes en el living fue un clásico indiscutido para iluminar espacios amplios. Sin embargo, las tendencias de interiorismo para 2026 cambiaron el foco: ahora, la clave está en sumar pequeños puntos de luz distribuidos por todo el ambiente, en lugar de depender de una única fuente central.

El objetivo es lograr espacios más cálidos y personales, donde la iluminación no solo cumpla una función práctica, sino que también aporte al diseño y la atmósfera del lugar. Las lámparas de mesa pequeñas, con formas curvas, orgánicas o incluso escultóricas, se convirtieron en las grandes protagonistas de esta nueva etapa.

Lámparas hongo y luz cálida: los detalles que marcan la diferencia

Entre los modelos más buscados aparecen las lámparas hongo, reconocibles por su pantalla redondeada que recuerda a la forma de un hongo. Este diseño permite que la luz se distribuya de manera suave y envolvente, ideal para crear rincones acogedores.

La tendencia propone ubicar varias lámparas pequeñas en distintos puntos: una junto al sillón, otra sobre una mesa auxiliar o incluso sobre una biblioteca. Así, cada sector del living puede tener su propia atmósfera, lejos de la iluminación general y uniforme de antes.

Así se ven los comedores modernos. Foto: Gemini

El color de la luz también cambió. Las tonalidades cálidas, cercanas al ámbar o al naranja, generan una sensación de relax y profundidad. Incluso hay propuestas que suman luces rojizas para lograr un efecto teatral y envolvente, alejándose de la clásica luz blanca intensa.

Diseños decorativos que se roban la atención

Las lámparas dejaron de ser solo un elemento funcional. Los nuevos diseños apuestan por formas irregulares, materiales naturales y estructuras llamativas que pueden convertirse en el centro de todas las miradas.

Una lámpara pequeña con una silueta original puede tener más impacto decorativo que una gran luminaria tradicional. La clave está en elegir piezas que sumen personalidad y estilo al ambiente.

Esto no significa que las lámparas colgantes hayan desaparecido por completo. La diferencia es que ahora se combinan con lámparas de mesa y luz cálida para lograr un living más sofisticado, íntimo y acogedor.

Iluminar bien es crear atmósfera

En 2026, la iluminación del living dejó de ser una cuestión de cantidad de luz. La tendencia apunta a crear zonas de luz y sombra que aporten profundidad y calidez, transformando el espacio en un lugar mucho más agradable para estar.