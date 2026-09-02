comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Las lámparas tradicionales pasaron de moda: la nueva tendencia que es más elegante e íntima para el living

El interiorismo apuesta por puntos de luz cálida y diseños escultóricos para lograr ambientes más íntimos y sofisticados.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Las lámparas grandes pasaron de moda.
Las lámparas grandes pasaron de moda. Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Durante años, distintas lámparas grandes en el living fue un clásico indiscutido para iluminar espacios amplios. Sin embargo, las tendencias de interiorismo para 2026 cambiaron el foco: ahora, la clave está en sumar pequeños puntos de luz distribuidos por todo el ambiente, en lugar de depender de una única fuente central.

El objetivo es lograr espacios más cálidos y personales, donde la iluminación no solo cumpla una función práctica, sino que también aporte al diseño y la atmósfera del lugar. Las lámparas de mesa pequeñas, con formas curvas, orgánicas o incluso escultóricas, se convirtieron en las grandes protagonistas de esta nueva etapa.

Lámparas hongo y luz cálida: los detalles que marcan la diferencia

Entre los modelos más buscados aparecen las lámparas hongo, reconocibles por su pantalla redondeada que recuerda a la forma de un hongo. Este diseño permite que la luz se distribuya de manera suave y envolvente, ideal para crear rincones acogedores.

La tendencia propone ubicar varias lámparas pequeñas en distintos puntos: una junto al sillón, otra sobre una mesa auxiliar o incluso sobre una biblioteca. Así, cada sector del living puede tener su propia atmósfera, lejos de la iluminación general y uniforme de antes.

Contenido Recomendado

El sillón de 2 cuerpos pasó de moda:la nueva tendencia para el comedor que es más elegante

El sillón de 2 cuerpos pasó de moda: la nueva tendencia para el comedor que es más elegante

Ataque a tiros a merendero de Parque Avellaneda tras denuncias cruzadas por narcotráfico

Ataque a tiros a merendero de Parque Avellaneda tras denuncias cruzadas por narcotráfico
Así se ven los comedores modernos. Foto: Gemini

El color de la luz también cambió. Las tonalidades cálidas, cercanas al ámbar o al naranja, generan una sensación de relax y profundidad. Incluso hay propuestas que suman luces rojizas para lograr un efecto teatral y envolvente, alejándose de la clásica luz blanca intensa.

Diseños decorativos que se roban la atención

Las lámparas dejaron de ser solo un elemento funcional. Los nuevos diseños apuestan por formas irregulares, materiales naturales y estructuras llamativas que pueden convertirse en el centro de todas las miradas.

Una lámpara pequeña con una silueta original puede tener más impacto decorativo que una gran luminaria tradicional. La clave está en elegir piezas que sumen personalidad y estilo al ambiente.

Esto no significa que las lámparas colgantes hayan desaparecido por completo. La diferencia es que ahora se combinan con lámparas de mesa y luz cálida para lograr un living más sofisticado, íntimo y acogedor.

Iluminar bien es crear atmósfera

En 2026, la iluminación del living dejó de ser una cuestión de cantidad de luz. La tendencia apunta a crear zonas de luz y sombra que aporten profundidad y calidez, transformando el espacio en un lugar mucho más agradable para estar.

ComedorLuzTendenciaInteriorismoEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El canciller Pablo Quirno elevó la apuesta por Malvinas en la antesala de la cadena nacional de Milei:“Siempre estamos más cerca”

El canciller Pablo Quirno elevó la apuesta por Malvinas en la antesala de la cadena nacional de Milei: “Siempre estamos más cerca”

El vicepresidente de la UIA criticó al gobierno de Milei:“Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica”

Luis Barrionuevo expuso ante estudiantes de la UCA y habló de liderazgo, política y el desafío de formar una nueva generación

Un diputado del Reino Unido cruzó a Milei por Malvinas:“Son británicas y seguirán siendo británicas”

Economía

ANSES:cuándo cobran en septiembre 2026 los titulares con DNI terminados en 8 y 9

ANSES: cuándo cobran en septiembre 2026 los titulares con DNI terminados en 8 y 9

AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES:cuánto cobra cada familia en septiembre 2026 según la cantidad de hijos

La contundente definición de Luis Caputo tras su regreso a Argentina de la Cumbre del G20:“Nadie pregunta en Estados Unidos por los créditos en mora”

Cuánto gana un visitador médico en 2026:sueldo básico, adicionales y requisitos para conseguir empleo

Internacionales

Conmoción total en Cuba:aseguran que Raúl Castro sufrió un ACV y su estado de salud es grave

Conmoción total en Cuba: aseguran que Raúl Castro sufrió un ACV y su estado de salud es grave

Un diputado del Reino Unido cruzó a Milei por Malvinas:“Son británicas y seguirán siendo británicas”

Costa Rica construye una megacárcel inspirada en el “método Bukele”:tendrá capacidad para 5000 presos y ya genera polémica

Identificaron a la mujer apuñalada en el Times Square:era vicepresidenta del Bank of America