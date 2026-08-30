María Fernández, especialista en limpieza: “Si una casa se ensucia demasiado rápido es porque no sabes dónde guardar las cosas”

Asignar un lugar fijo a cada objeto facilita la limpieza del hogar y ayuda a mantener los ambientes ordenados durante más tiempo. Foto: Captura

Mantener una casa limpia no depende únicamente de barrer, pasar la mopa o retirar el polvo con frecuencia. Para la especialista María Fernández, la sensación persistente de suciedad suele estar relacionada con el desorden, la acumulación de objetos y la ausencia de un sistema sencillo que permita guardarlos después de utilizarlos.

La limpieza del hogar puede volverse agotadora cuando cada tarea exige despejar previamente mesas, sillones, pisos y mesadas. Antes de comenzar a limpiar, es necesario mover papeles, utensilios, prendas o pequeños electrodomésticos. Así, una actividad cotidiana demanda más esfuerzo del necesario y sus resultados parecen durar muy poco.

El verdadero motivo por el cual la casa se ensucia más rápido, según la experta María Fernández

María Fernández sostiene que, cuando una casa recupera rápidamente un aspecto descuidado, el problema puede no estar en la frecuencia de la limpieza. “Cuando una casa se ensucia demasiado rápido, no es porque no limpies, es por falta de sistemas”, explica la experta en uno de sus videos difundidos en redes sociales.

Los objetos acumulados sobre superficies visibles generan una impresión de suciedad, incluso cuando los pisos y los muebles fueron limpiados recientemente. Además, el desorden dificulta llegar a determinados rincones y obliga a desplazar pertenencias antes de trabajar. Por eso, ordenar correctamente puede simplificar toda la rutina de mantenimiento del hogar.

“Cuando una casa se ensucia demasiado rápido, no es porque no limpies, es por falta de sistemas”, explica la experta. Foto: Unsplash

Dónde guardar lo que tenés y necesitás: la clave para mantener el orden

Una buena estrategia de organización y almacenamiento consiste en conservar los objetos realmente necesarios y asignarles un espacio práctico. Las pertenencias de uso cotidiano deben quedar en lugares accesibles, mientras que aquellas utilizadas con menor frecuencia pueden guardarse en sectores más altos, profundos o alejados de las zonas principales de la casa.

La propuesta no implica transformar la vivienda en un ambiente completamente minimalista, sino reducir la acumulación innecesaria. Cajones, armarios y estanterías pueden aprovecharse para distribuir mejor bolsos, llaves, chaquetas, papeles y utensilios. “Una casa bien pensada se ensucia menos, se recoge antes y requiere mucho menos esfuerzo”, afirma Fernández.

Estrategias prácticas para asignar un lugar fijo a cada elemento

El primer paso es observar qué objetos quedan habitualmente fuera de lugar. Si las llaves terminan sobre la mesa, puede instalarse un organizador cerca de la entrada. Para bolsos y abrigos, sirven percheros o espacios específicos dentro del placard. En la cocina, las cajas y divisores ayudan a liberar las mesadas.

Entre las principales propuestas y consejos, Fernández recomienda evitar la costumbre de dejar el orden para más tarde. Guardar cada elemento después de usarlo impide que el desorden se acumule y reduce el tiempo dedicado a recoger. Con las superficies despejadas, pasar un paño, barrer o limpiar el piso resulta mucho más rápido.